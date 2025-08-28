Very Mobile, offerte telefoniche a partire da 5,99 euro al mese

Very Mobile, operatore telefonico virtuale che si appoggia sulle infrastrutture di WindTre per mettere a disposizione dei propri clienti dei servizi incredibili, sta davvero conquistando tutti gli utenti.
Adesso Very Mobile ha anche a disposizione la tecnologia 5G, e dunque può fornire ai propri clienti delle promozioni telefoniche all inclusive del massimo livello.
Inoltre, l’operatore fornisce un’ampia scelta agli utenti, mettendo a disposizione numerosi piani tariffari.
Very Mobile, tutte le promozioni disponibili
Ecco tutte le promozioni disponibili da parte dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile.
Per chi volesse attivare un nuovo numero, i piani tariffari disponibili sono i seguenti:
- 2 giga in 5G per dispositivi smart, Sim e spedizione gratis a 1,99 € al mese per sempre
- 10 giga in 5G per dispositivi smart, Sim e spedizione gratis a soli 3,99 € al mese per sempre
- 200 giga 5G, minuti illimitati e 200 SMS, Sim e spedizione gratis a 6,99 € al mese per sempre
- 300 giga in 5G, minuti illimitati a 200 SMS, Sim e spedizione gratis a 7,99 euro al mese per sempre
- 440 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, Sim spedizione gratis a 9,99 € al mese per sempre
- 1000 giga in 5G, 100% Internet, Sim e spedizione gratis a 12,99 € al mese per sempre
- Giga illimitati in 5G, 100% Internet, Sim e spedizione gratis a 14,99 € al mese per sempre
Per quanto riguarda, invece, le promozioni per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori telefonici virtuali:
- 20 giga in 5G, minuti e si è messo illimitati, Sim e spedizione gratis a 4,99 € al mese per sempre
- 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, Sim e spedizione gratis e un mese in omaggio a 5,99 € al mese per sempre
- 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, Sim e spedizione gratis e buono Amazon da 10 € a 6,99 € al mese per sempre
- 300 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, Sim e spedizione gratis e buono Amazon da 10 € a 7,99 € al mese per sempre
- 440 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, Sim spedizione gratis a 9,99 € al mese per sempre