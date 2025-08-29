Ops! Mobile: 300GB al mese con la nuova promo che affonda Iliad

Il mercato dei gestori virtuali si arricchisce di una nuova proposta che mette al centro convenienza e abbondanza di traffico dati. Con OPS! Mobile Special 300 GB, il provider punta a rafforzare la propria presenza offrendo un pacchetto completo a un prezzo stabile nel tempo. Gestori così ormai sono una salvezza per diversi utenti, soprattutto quando offrono prezzi di questo genere. Secondo quanto riportato, non c’è di meglio attualmente in rapporto qualità-prezzo.

300 giga e chiamate senza limiti solo con Ops! Mobile ad agosto

La nuova offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS e ben 300 giga di traffico dati in 4G. Nello specifico, il bundle è composto da 150 giga standard più altri 150 giga aggiuntivi concessi da OPS! Mobile, che rendono la promozione particolarmente competitiva nella fascia di prezzo.

Il canone mensile è di 9,99€, con la garanzia che resterà invariato per sempre. Un aspetto che rispecchia la filosofia di molti MVNO, improntata alla trasparenza e alla stabilità nel tempo.

Condizioni di attivazione e limitazioni: ecco cosa prevede Ops! Mobile per gli utenti

L’offerta è esclusiva per chi porta il proprio numero in OPS! Mobile. Può essere sottoscritta da tutti gli utenti, a eccezione di chi proviene da Vodafone. L’attivazione avviene in modo rapido tramite SPID, così da garantire un processo digitale sicuro e immediato.

Il costo iniziale è di 9,90€, comprensivo delle spese di attivazione, mentre la spedizione della SIM è gratuita. Un approccio che abbina semplicità e convenienza, rendendo più agevole il passaggio verso questo gestore virtuale.

OPS! Mobile con Special 300 GB si inserisce quindi tra le offerte più generose della categoria, rivolgendosi a chi vuole un grande quantitativo di giga insieme a chiamate illimitate, senza rinunciare alla chiarezza del prezzo e delle condizioni contrattuali. Tutto ora sta a voi: decidete e correte a sottoscrivere la promo migliore di tutta l’estate.