Toyota e Mazda: collaborazione per recuperare le batterie

Un elemento critico che fa parte delle auto elettriche e che ormai da diverso tempo divide un po’ tutti sicuramente è rappresentato dalle batterie e soprattutto dal loro destino una volta esaurito il loro ciclo di vita, questi elementi infatti rappresentano la componente con maggiore impatto ambientale presenta all’interno delle vetture e dunque le società devono trovare sempre il miglior modo di gestirne il pensionamento.

Le tue società giapponesi Toyota e Mazda hanno deciso di Intraprendere una collaborazione unica nel suo genere, dal momento che per la prima volta due grosse case automobilistiche lavoreranno insieme per la gestione di tutte le batterie che arrivano dalle varie tipologie di auto elettriche disponibili una volta esaurito il loro ciclo di vita, sembra infatti che presso uno stabilimento Hiroshima le due società abbiano intenzione di allestire un vero e proprio centro per la stabilizzazione della corrente in entrata tramite l’utilizzo di queste batterie.

Nuova vita

Nello specifico, si tratta di un particolare stabilimento all’interno del quale tutte le varie batterie possono essere gestite in modo indipendente e modulare e possono garantire un accesso energetico costante e soprattutto privo di fluttuazione dal momento che ogni singola batteria in caso di guasto o di totale perdita di funzione può essere esclusa dal circuito senza andare ad alterarne le caratteristiche in termini di corrente in entrata e in uscita, come se non bastasse per le sue intrinseche caratteristiche questo particolare circuito è in grado di offrire fin da subito corrente alternata.

Si tratta indubbiamente di un progetto decisamente ambizioso dal momento che punta a restituire vita a prodotti ritenuti ormai destinati al riciclaggio per il recupero delle terre rare e di conseguenza rappresentano un elemento importante per limitare l’impatto ambientale che questa tipologia di prodotti da sempre porta con sé, ovviamente ora servirà attendere per capire che risultati sarà in grado di offrire questo progetto.