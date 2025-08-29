OnePlus e Realme: in arrivo smartphone da 8.000 mAh

A quanto pare molto presto assisteremo all’arrivo di dispositivi con capacità della batteria davvero impressionante e a dir poco incredibile se pensiamo ai device arrivati negli ultimi anni, la capacità in questione infatti è addirittura di 8000 mA, un numero che in passato era applicabile solo a dispositivi pari ai Power bank, con uno spessore decisamente impressionante e non adatto a quello di uno smartphone tascabile.

A quanto pare però l’evoluzione di questa tecnologia sospinta dall’arrivo delle nuove celle al silicio carbonio presto cambierà questa realtà, a goderne nello specifico saranno Realmee GT 8 e OnePlus Ace 6.

Cambia tutto

Queste dispositivi dunque sembra che in base alle voci di corridoio, garantiranno una capacità della batteria davvero impressionante con uno che non arriverà a 8000 netti ma si avvicinerà veramente tanto e un altro che invece addirittura supererà quota 8000, un traguardo decisamente importante dal momento che si parla addirittura di uno spessore attorno agli 8 mm, basti pensare che iPhone 16 Pro Max ha uno spessore di 8,65 mm e una batteria leggermente al di sotto dei 5000mA, dettaglio che ovviamente incrementa il valore tecnologico di questo passo in avanti.

Nella fattispecie non sappiamo però altre caratteristiche tecniche di questi dispositivi se non che il secondo dovrebbe dotarsi di un display con una risoluzione pari a 1,5 K è una frequenza di aggiornamento di 165 Hz che ovviamente è pienamente supportata dal momento che nonostante il display più fluido consumi più energia, con una batteria del genere sicuramente non c’è da preoccuparsi.

Ovviamente si tratta di un passo in avanti fondamentale, soprattutto in virtù del nuovo desiderio degli utenti di dotarsi di dispositivi decisamente sottili, aumentare infatti la densità energetica delle batterie consente a parità di capacità di costruire celle più piccole di conseguenza in futuro potrebbe garantire dispositivi super sottili con capacità in grado comunque di sostenere un uso giornaliero.