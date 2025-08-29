Expert: grandi SORPRESE estive con tecnologia Samsung

L’estate ha sempre quell’atmosfera leggera, piena di imprevisti e di corse improvvise, proprio come nel film Mamma ho perso l’aereo. Sappiamo che siamo agli sgoccioli, ma non è ancora finita! Non ci sono trappole architettate da Kevin, ma di certo c’è un piano perfetto per voi: dal 27 luglio al 30 settembre 2025, da Expert non si tratta solo di fare shopping di elettrodomestici, ma di vivere un piccolo colpo di scena. L’acquisto di un grande elettrodomestico Samsung diventa ancora più goloso, perché ricevete in regalo un fantastico microonde Grill Fry con funzione di frittura ad aria, un gioiellino del valore di 159 euro. Non è un gadget qualunque, è quel tocco che trasforma la vostra cucina e vi semplifica la vita con un clic.

Expert ha deciso di mescolare la convenienza a un regalo pratico e moderno. In pratica, comprate qualcosa che già vi serve e vi ritrovate con un extra che non può mancare in casa. È la definizione perfetta di festa d’estate: meno calore da sopportare, più freschezza grazie a un’offerta favolosa. Perché, proprio come nella commedia cult, quando credete di aver visto tutto, Expert tira fuori il colpo di scena e vi lascia con la sensazione che non poteva andarvi meglio.

Prendete due piccioni con una fava con Expert

Il bello deve ancora arrivare. Le proposte Expert per voi sono tante: dal frigorifero combinato Bespoke AI classe A a 1299 euro, al forno elettrico Samsung classe A+ in offerta a 949,90 euro, senza dimenticare il frigo combinato RB38C774DSA/EF da 390 litri classe D a soli 849 euro. E poi i frigoriferi combinati air space ecoflex AI classe E da 949 euro, disponibili sia in versione classica che in nero, accanto al doppia porta serie 7300 classe E con dispenser acqua a 899 euro. Ma la festa continua anche nella lavanderia: Expert vi porta la lavatrice serie 6400D AI Control classe A a 548,90 euro e la AI Control ecodosatore serie 5300T classe A in bianco con oblò e display nero da Expert a soli 449 euro.