Apple: nuovo ampliamento delle funzionalità AI per le aziende

Il settore tecnologico vive un momento di grande trasformazione. In tale scenario, l’intelligenza artificiale rappresenta un requisito fondamentale per la competitività delle imprese. A tal proposito, Apple sembra pronta a fare un passo decisivo, spostando il baricentro delle sue soluzioni AI verso il mondo corporate. Le indiscrezioni riportate da TechCrunch indicano che con iOS 26 arriverà una nuova ondata di strumenti pensati per le aziende. I quali sono destinati a ridefinire il rapporto tra Cupertino e l’intelligenza artificiale.

Nuova svolta AI proposta da Apple per le aziende

Il cambiamento non riguarda solo l’offerta tecnica, ma anche l’approccio strategico. Finora Apple aveva mosso i primi passi nel campo dell’AI consumer con l’integrazione di ChatGPT sugli iPhone, frutto dell’accordo con OpenAI. Ora, però, le aziende potranno configurare versioni “enterprise” di modelli di intelligenza artificiale, a partire da ChatGPT. Ma senza limiti di esclusività. L’obiettivo è offrire un ecosistema aperto e modulare. Il quale è capace di accogliere provider terzi come Google, Anthropic o Microsoft, pur mantenendo un solido controllo interno sui dati e sulla sicurezza.

Il centro della strategia è fornire agli amministratori IT la possibilità di decidere in autonomia quali servizi abilitare e quali escludere. È una scelta che segna un netto distacco dall’esperienza utente privata, dove è l’individuo a scegliere se collegare Apple Intelligence a ChatGPT. In ambito aziendale, infatti, la priorità non è la libertà personale, ma la governance dei dati, la conformità normativa e la protezione delle informazioni sensibili.

Inoltre, arriveranno anche nuove risorse per la gestione dei dispositivi. Tra cui API aggiornate per migliorare la compatibilità con i sistemi di device management, strumenti per semplificare la migrazione verso nuove piattaforme e un ritorno potenziato della funzione Return to Service. Con queste mosse, Apple sembra voler andare oltre la semplice fornitura di hardware e software, puntando a diventare un partner strategico per le aziende nel settore dell’intelligenza artificiale.