OnePlus 15

Le indiscrezioni sulle prossime generazioni di smartphone OnePlus e Samsung si concentrano soprattutto sui display. I modelli OnePlus 15 e Galaxy S26 Ultra, attesi rispettivamente tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, introdurranno infatti novità tecniche destinate a rafforzare la competizione nel segmento premium.

OnePlus 15: frequenza a 165 Hz e nuovo pannello

Secondo i leak emersi sulla piattaforma Weibo, il OnePlus 15 adotterà un pannello da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz. Si tratterebbe di uno dei valori più alti mai raggiunti su uno smartphone, pensato per offrire fluidità superiore nelle animazioni e nei videogiochi.

Il dispositivo sarà alimentato dal nuovo Snapdragon 8 Elite 2, SoC di punta che Qualcomm dovrebbe presentare tra settembre e ottobre. Questa combinazione punterebbe a garantire prestazioni elevate sia in ambito grafico sia nella gestione energetica.

Le informazioni trapelate parlano anche di una colorazione denominata Moon Rock Black, che potrebbe rappresentare una delle varianti disponibili al lancio. La presentazione del dispositivo è attesa per ottobre 2025, almeno in alcuni mercati selezionati.

Galaxy S26 Ultra: debutta la tecnologia Flex Magic Pixel

Sul fronte Samsung, il Galaxy S26 Ultra potrebbe introdurre un’innovazione inedita nel panorama mobile. Le voci provenienti dal leaker Jukanlosreve parlano infatti di un display dotato di tecnologia Flex Magic Pixel, sviluppata da Samsung Display. Questa soluzione, basata sull’integrazione con l’intelligenza artificiale, offrirebbe un controllo avanzato sugli angoli di visione dello schermo, garantendo maggiore privacy. In pratica, l’utente potrebbe limitare la visibilità del contenuto solo alla prospettiva frontale, evitando sguardi indiscreti nelle situazioni più sensibili. Il progetto sarebbe in fase di completamento dopo anni di ricerca e potrebbe debuttare in anteprima proprio sul Galaxy S26 Ultra, prima di essere esteso ad altri modelli della casa sudcoreana.

Possibile estensione ai pieghevoli Samsung

Un ulteriore aspetto interessante riguarda la prospettiva di vedere la tecnologia Flex Magic Pixel anche sui futuri pieghevoli Galaxy Z Flip8 e Galaxy Z Fold8. Secondo i rumor, l’integrazione nei dispositivi attesi per l’estate 2026 potrebbe offrire un ulteriore livello di differenziazione rispetto ai concorrenti, soprattutto in un settore in rapida evoluzione come quello dei foldable.

La capacità di modulare la privacy e gli angoli di visione potrebbe infatti risultare particolarmente utile su schermi di grandi dimensioni, come quelli dei modelli pieghevoli, che vengono spesso utilizzati anche per lavoro o in mobilità.