Samsung

Il Samsung Galaxy S26 Ultra è ancora lontano dal debutto ufficiale, ma le indiscrezioni iniziano già a delineare un quadro sempre più preciso delle sue caratteristiche tecniche. Tra le novità più discusse, un recente rumor suggerisce un netto miglioramento nei tempi di ricarica, con prestazioni superiori rispetto alla generazione attuale.

Secondo l’informatore IceUniverse, la nuova ammiraglia Samsung sarà in grado di raggiungere tra il 75% e l’80% di carica in appena 30 minuti, grazie a un sistema di ricarica da 60W. Si tratterebbe di un passo avanti significativo rispetto al Galaxy S25 Ultra, che nello stesso intervallo di tempo raggiunge il 72% con ricarica da 45W.

Ricarica più veloce senza aumentare la capacità

Il Galaxy S26 Ultra dovrebbe mantenere una batteria con capacità nominale di circa 5.000 mAh, in linea con quella dei modelli Ultra precedenti. La differenza principale risiederebbe quindi nella gestione dell’energia e nella nuova tecnologia di ricarica veloce, capace di ridurre del 25% i tempi necessari per riportare il dispositivo a un livello di autonomia elevato. Le stime indicano che una ricarica completa potrebbe richiedere poco più di 45 minuti, un risultato che avvicinerebbe il top di gamma Samsung alle prestazioni di alcuni concorrenti cinesi, noti per i loro sistemi di ricarica estremamente rapidi.

Una ricarica così veloce potrebbe rivelarsi particolarmente utile per gli utenti che utilizzano lo smartphone in modo intensivo durante la giornata. Avere la possibilità di passare da batteria quasi scarica a oltre il 75% in mezz’ora significa ridurre al minimo i tempi di inattività, anche quando si dispone di poco tempo a disposizione per collegare il telefono alla presa di corrente.

Samsung, inoltre, tende a calibrare i propri sistemi di ricarica per preservare la durata complessiva della batteria nel lungo periodo, adottando algoritmi che rallentano la velocità di carica nell’ultimo tratto per ridurre l’usura delle celle. Questo potrebbe spiegare perché, pur raggiungendo rapidamente l’80%, il completamento al 100% richieda ancora qualche minuto in più.

Oltre alla ricarica potenziata, il Galaxy S26 Ultra dovrebbe integrare il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, atteso al debutto ufficiale nel mese di ottobre. Questo processore promette miglioramenti nelle prestazioni generali e nell’efficienza energetica, il che potrebbe contribuire a ottimizzare ulteriormente la gestione della batteria.

Non sono ancora emerse informazioni ufficiali sul comparto fotografico, ma la gamma Ultra di Samsung è storicamente caratterizzata da sensori di fascia altissima e soluzioni avanzate per zoom e modalità notturna. È probabile che l’azienda mantenga questa tradizione, magari con affinamenti software e hardware per consolidare la leadership nel segmento.

La serie Galaxy S26 dovrebbe introdurre anche una modifica nella lineup. Secondo i rumor, il Galaxy S26 Edge sostituirà l’attuale modello “Plus”, ridisegnando la gamma in tre varianti: Galaxy S26, Galaxy S26 Edge e Galaxy S26 Ultra. Questa scelta mira a rendere più chiara l’offerta e differenziare meglio le fasce di prezzo e le funzionalità.

Il modello Ultra, come in passato, rappresenterà il vertice della proposta Samsung, sia in termini di prestazioni che di innovazioni tecnologiche.