Fastweb spara 3 offerte fino a 300GB: il 5G è il più veloce di tutti

Con tutti questi provider che ci sono in giro, alcuni devono fare gli straordinari per battere la concorrenza, come fa sistematicamente Fastweb. Il celebre gestore infatti è riuscito anche questa volta a far tremare il dominio dei soliti noti con tre offerte che nascono appositamente per soddisfare esigenze diverse, mantenendo trasparenza e assenza di vincoli. Grazie anche al riconoscimento ottenuto da Ookla, che ha premiato Fastweb più volte per la velocità della sua rete, le nuove proposte diventano ancora più competitive.

Fastweb Mobile e Mobile Full: due scelte flessibili

La prima opzione è Fastweb Mobile, con un canone mensile di 8,95€. L’offerta include minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 150 giga di traffico dati. Un pacchetto semplice e adatto a chi cerca un buon equilibrio tra costo e quantità di dati disponibili.

Un gradino più in alto troviamo Fastweb Mobile Full, al prezzo di 10,95€ al mese. Questa soluzione mette a disposizione 200 giga con 5G incluso, oltre a minuti senza limiti e 100 SMS. Una tariffa pensata per chi utilizza intensamente lo smartphone per navigare, guardare contenuti in streaming o lavorare in mobilità.

Fastweb Mobile Maxi: giga e servizi aggiuntivi

Per chi vuole il massimo c’è la nuova Fastweb Mobile Maxi, proposta a 12,95€ mensili. Oltre a 300 giga di traffico dati e minuti illimitati, l’offerta include due extra di rilievo: Fastweb Protect, il servizio di protezione digitale, e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa, che aggiunge un tocco innovativo al pacchetto.

Attivazione veloce e senza costi nascosti

Tutte le offerte possono essere attivate online oppure richiedendo una chiamata gratuita. È disponibile la eSIM senza costi aggiuntivi, mentre per la SIM fisica la spedizione resta gratuita. L’attivazione può essere completata con SPID, carta d’identità elettronica o tramite video identificazione.

Il costo di attivazione è di 10€ una tantum e non sono previsti costi nascosti. Con queste nuove tariffe, Fastweb conferma la volontà di proporre soluzioni complete, chiare e competitive, capaci di attrarre sia nuovi clienti che utenti già abituati a grandi bundle di giga.