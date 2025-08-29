CoopVoce offre 250GB al mese: la promo migliore è tornata

Il panorama delle tariffe mobili vede l’ingresso di una nuova proposta targata CoopVoce, che con EVO 250 alza l’asticella e si posiziona tra le offerte più complete tra quelle dei gestori virtuali. La filosofia resta la stessa che contraddistingue il brand: prezzi chiari, validi per sempre, senza sorprese future. Un gestore del genere ad oggi non ha bisogno di alcuna presentazione visto che i dati parlano da soli con sempre più utenti pronti a scegliere le sue promo. CoopVoce è infatti ormai una grande realtà che non teme nemici, anche quando si parla di quelli più forti su piazza.

EVO 250: un pacchetto ricco e senza vincoli nascosti

Con un canone mensile di 9,90€, EVO 250 include 250 giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i gestori e 1000 SMS. L’elemento più rilevante è la stabilità del prezzo, che viene dichiarato valido per sempre, garantendo trasparenza e la sicurezza di non incorrere in rimodulazioni future.

Questa offerta si colloca nella fascia “top di gamma” del listino CoopVoce, pensata per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo, tra streaming, social e applicazioni che richiedono un alto consumo di dati. L’attivazione è gratuita, dettaglio che contribuisce a renderla ancora più competitiva.

Un bonus extra con Rinnovo Facile: CoopVoce offre tutto

Oltre al pacchetto standard, CoopVoce propone un incentivo aggiuntivo per chi sceglie l’opzione Rinnovo Facile. Attivandola, si riceve un bonus di 20€ che può essere utilizzato non solo per il pagamento delle future mensilità, ma anche come credito residuo per altri servizi. Una modalità che aumenta la flessibilità e aggiunge valore concreto all’offerta.

EVO 250 rappresenta quindi una delle mosse più decise di CoopVoce per attrarre nuovi utenti e consolidare la propria presenza tra i principali gestori virtuali. Un mix di giga, chiamate e SMS, senza costi nascosti e con il vantaggio di un prezzo bloccato nel tempo.