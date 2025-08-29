Bentley Continental Supersports: il lusso sportivo fa la sua comparsa su strada

Le foto spia della Bentley hanno svelato il nuovo modello durante test serrati. Dal grande alettone posteriore e dai vistosi quattro scarichi emerge subito un’anima sportiva. La carrozzeria appare ancora camuffata, ma rispetto alla Bentley Continental GT recentemente aggiornata, la versione di serie riceverà un restyling più radicale. Il nome Supersports, utilizzato l’ultima volta nel 2017, torna a evocare ricordi di un W12 da 700 cavalli. Oggi la filosofia cambia, ma la promessa resta la stessa: lusso e prestazioni fuse in un unico gioiello.

Il glorioso W12 è stato archiviato a favore del V8 biturbo da 4.0 litri. L’unità, ereditata dalla GT Speed, è stata ricalibrata e passa da 592 a circa 640 cavalli, senza l’apporto dell’unità elettrica da 188 cavalli del plug-in. La trazione della Bentley diventa solo posteriore, con una riduzione di peso drastica: 2.000 kg contro i 2.459 della GT Speed. Un numero che fa la differenza. Perché privarsi della spinta ibrida? Per ovviamente alleggerire tutto, rendendo la Supersports pura essenza meccanica. Secondo le indiscrezioni, lo scatto di questa Bentley così ruggente passa da 0 a 100 km/h restando feroce, appena 3,1 secondi, in linea con la sorella ibrida.

Dettagli esclusivi e produzione limitata per una Bentley da sogno

Il carattere della Bentley sportivo si riflette in ogni dettaglio. Carbonio diffuso per la carrozzeria, sedili sportivi ultraleggeri e l’eliminazione dei sedili posteriori. Scarichi Akrapovic, cerchi alleggeriti e freni carboceramici completano il quadro. Le linee non puntano solo all’estetica, ma alla funzione: ampio alettone, prese d’aria aggressive e appendici aerodinamiche estese. Ogni elemento sottolinea che questa Bentley è stata concepita per correre. La produzione sarà limitata a poche centinaia di unità. Il prezzo di partenza sfiora le 400.000 sterline, contro le 237.000 della GT Speed. L’esclusività sarà garantita anche dal reparto Mulliner, pronto a personalizzare ogni esemplare in modo unico. Le prime consegne della Bentley Continental Supersports sono previste entro la fine del 2026, dopo la presentazione ufficiale che avverrà a fine anno.