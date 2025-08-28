Vodafone lancia Family+: la nuova offerta con 5G ILLIMITATO

Vodafone rinnova la sua serie di promozioni mobili e presenta Family+, un’offerta che punta sulla semplicità e sulla completezza dei servizi. Attivabile online al costo di 9,99€ al mese, include Giga illimitati in 5G, minuti e SMS senza limiti e un prezzo bloccato per 24 mesi. La promo è pensata sia per chi possiede già una linea fissa Vodafone, sia per chi desidera affiancare una nuova SIM al proprio abbonamento. L’operatore ha anche scelto di azzerare i costi di spedizione e di offrire gratuitamente la SIM, sia nella versione tradizionale che in formato eSIM, ormai sempre più diffuso tra i dispositivi compatibili.

Vodafone punta su qualità di rete e servizi extra

L’attivazione risulta immediata e può essere completata online scegliendo tra diverse modalità di identificazione: dal corriere al momento della consegna, fino a SPID o a un video guidato di riconoscimento. Una volta ricevuta la SIM, la portabilità del numero viene garantita entro 3-7 giorni lavorativi, mentre l’eventuale trasferimento del credito residuo avviene entro 8 giorni, se richiesto in fase di acquisto. Un ulteriore vantaggio riguarda la continuità di servizio. Infatti in caso di esaurimento del credito, è possibile continuare a chiamare e navigare per un massimo di 48 ore senza interruzioni.

Family+ non si limita a connettività e traffico illimitato. L’offerta integra anche la segreteria telefonica e il servizio di recall, utile per sapere quando un numero occupato torna disponibile. Tale proposta riflette la volontà di Vodafone di confermare la leadership sulla qualità della rete mobile italiana, come dimostrano i riconoscimenti ottenuti da società indipendenti. Ookla, OpenSignal e nPerf hanno premiato l’operatore per velocità, stabilità e prestazioni del 5G, ponendo la rete Vodafone al primo posto in diverse categorie.

Con Family+ la compagnia cerca di consolidare la propria presenza nel settore consumer, puntando su convenienza e affidabilità. Tra navigazione veloce, servizi inclusi e un prezzo fisso per due anni, l’offerta si candida a diventare una delle più competitive del mercato. L’attivazione è disponibile online e tramite il servizio “Ti richiamiamo noi”, con consegna gratuita della SIM in tutta Italia.