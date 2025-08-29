Con i Pixel 10 è possibile effettuare chiamate WhatsApp satellitari

La nuova generazione di smartphone targata Google è arrivata e promette di segnare un punto di svolta nel settore. I Pixel 10, infatti, oltre ad introdurre miglioramenti attesi come il supporto alla ricarica magnetica wireless Qi2, portano con sé una novità unica per la comunicazione mobile. Si tratta di una collaborazione inedita tra Google e Meta che consente di effettuare chiamate satellitari direttamente tramite WhatsApp. Tale funzionalità rappresenta un netto cambio di prospettiva. Finora, la comunicazione via satellite era confinata a messaggi testuali di emergenza. Con i nuovi Pixel, invece, è possibile chiamare anche quando ci si trova fuori dalla copertura di rete cellulare o Wi-Fi. Escursionisti, viaggiatori o chi vive in aree rurali con connessioni instabili potranno sfruttare tale tecnologia. Ciò grazie all’integrazione della piattaforma Snapdragon Satellite.

I Pixel 10 permettono chiamate satellitari con WhatsApp

Gli utenti non dovranno aspettare troppo. La funzione sarà subito operativa sui Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pro XL e Pro Fold. Sono però presenti alcune limitazioni. Il servizio richiederà il supporto degli operatori che aderiranno all’iniziativa. Inoltre, almeno inizialmente, non sarà disponibile in tutti i Paesi. L’Italia, ad esempio, non figura ancora tra i mercati confermati e non è chiaro se e quando la funzione arriverà. Non è chiaro, inoltre, se ci saranno costi aggiuntivi.

Il Pixel 10 parte da 899 euro per la versione da 128 GB. Mentre il Pixel 10 Pro sarà disponibile a 1.099 euro. Chi desidera la variante più avanzata, il modello Pro XL, dovrà attendere fino al 22 settembre e spendere 1.299 euro per il modello da 256 GB. Il Pixel 10 Pro Fold, invece, non arriverà in Italia almeno in questa prima fase. È utile sottolineare la presenza di una promozione. Tutti gli utenti che decideranno di acquistare un Pixel 10 Pro tramite Google Store potranno ottenere fino a 850 euro di rimborso. Ciò con la permuta di un vecchio dispositivo. Sono, inoltre, inclusi 250 euro di bonus extra.