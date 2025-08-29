Carrera Hybrid rivoluziona le piste giocattolo

Carrera, marchio storico nato negli anni Sessanta e da sempre simbolo delle piste per slot car, ha deciso di cambiare le regole del gioco. Con il nuovo sistema Carrera Hybrid, l’azienda tedesca porta un’innovazione che unisce tradizione e tecnologia moderna. Si tratta di auto in scala 1:50 controllabili direttamente da smartphone, capaci di muoversi non solo lungo i binari, ma in qualunque direzione.

L’obiettivo prefissato è quello di dare ai piloti, grandi e piccoli, la possibilità di guidare con maggiore libertà. Le vetture possono sterzare fuori pista per sorpassi spettacolari, offrendo un’esperienza di gioco che ricorda sempre più un videogame ma con il fascino del modellismo fisico.

Carrera Hybrid, tra piste modulari e auto connesse

Il set di lancio comprende 15 pezzi di pista, tra curve e rettilinei, e due Porsche 911 GT3 R pronte a sfrecciare. Le auto non ricevono più energia dai binari metallici, ma utilizzano batterie ricaricabili che garantiscono fino a 30 minuti di corsa continua. Il controllo avviene tramite tecnologia Bluetooth, con due modalità principali: inclinando lo smartphone come un volante oppure utilizzando un controller wireless collegato all’app gratuita, disponibile per Android e iOS. Come detto, l’intento è quello di rendere la guida intuitiva, adatta ai più piccoli ma anche coinvolgente per gli adulti.

Carrera però non si ferma qui. L’ azienda infatti ha già annunciato che, oltre ai modelli Porsche, arriveranno versioni con licenza ufficiale Mercedes-AMG, Audi e BMW, ampliando così la gamma per i collezionisti e gli appassionati di motorsport. La vera rivoluzione tecnologica di trova però nei sensori di rilevamento integrati sotto le vetture. Essi consentono all’app di riconoscere i motivi stampati sulla pista, monitorando in tempo reale la posizione dei veicoli.

Grazie a questa funzione, è possibile organizzare gare fino a 30 partecipanti su un singolo tracciato, anche se le competizioni con statistiche avanzate sono limitate a 16 piloti. In più, l’app consente di personalizzare parametri di guida come l’aderenza degli pneumatici e la sensibilità dei freni, simulando condizioni di pista differenti. Non mancano aiuti alla guida per i principianti, così da rendere l’esperienza accessibile a tutti.