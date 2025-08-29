Galaxy Z TriFold: in arrivo un multitasking evoluto

Come ben saprete, Samsung recentemente a rivoluzionato il mondo dei dispositivi pieghevoli lanciando la sua ultima generazione di Galaxy Z, i dispositivi infatti hanno rappresentato uno step evolutivo davvero importante dal momento che uniscono caratteristiche eccezionali ad uno spessore davvero senza precedenti, ciò di fatto a ristabilito gli standard del settore, garantendo dei livelli mai visti prima.

Non è un mistero però che l’azienda abbia ambizioni decisamente più elevate, più volte infatti Samsung ha dichiarato di essere al lavoro su un dispositivo pieghevole a tre stadi in grado di offrire dunque una doppia piega per garantire un display ancora più ampio con possibilità in termini di operato ancora migliori, il dispositivo in questione dovrebbe chiamarsi Galaxy Z TriFold.

Multitasking incredibile

Un dispositivo del genere, sebbene possa sorprendere le sue caratteristiche materiali ovviamente non è solo hardware, l’azienda infatti si sta particolarmente impegnando nello sviluppo di un software in grado di tenere testa a delle caratteristiche proprie decisamente di impatto, secondo le ultime indiscrezioni il device garantirà un multitasking davvero senza precedenti, nello specifico l’azienda sta lavorando ad una nuova modalità definita come “Split Trio” che dovrebbe debuttare con One UI 8.5.

Questa particolare modalità di multitasking sarà propriamente pensata proprio per questo dispositivo, nel momento che per la prima volta nella storia per questo Ramo del mercato avremo la possibilità di utilizzare addirittura tre applicazioni in modo completamente indipendente per ogni parte dello schermo disponibile, sarà infatti presente un’ottimizzazione ovviamente mirata e calcolata che tra l’altro consentirà anche il mirroring sul display esterno più piccolo, in modo da garantire il massimo controllo e la massima dinamicità e adattabilità.

Dunque attendere l’arrivo ufficiale di questo dispositivo che secondo le dichiarazioni di Samsung dovrebbe essere tra noi entro la fine dell’anno, almeno di qualche sorpresa in termini di ridarmi di progettazione o produzione.