Mercedes Classe E 300 de All-Terrain: viaggio tra silenzio e consumi incredibili

La Mercedes Classe E 300 de All-Terrain accende il motore ma lo fa senza emettere un suono, solo un segnale sul display avvisa che è viva. In modalità elettrica si scivola sulla tangenziale come sospesi, tra vibrazioni assenti e fluidità assoluta. L’accoppiata tra il 2.0 turbodiesel e il motore elettrico da 122 CV regala un’armonia quasi impercettibile. In autostrada le sospensioni pneumatiche AIRMATIC si abbassano, migliorano l’aerodinamica e cancellano ogni asperità. A 130 km/h il diesel lavora a 1.550 giri. Sembra di viaggiare su un tappeto magico. Con consumi che fanno riflettere: oltre 400 km con un quarto di serbatoio.

In un viaggio on the road, arrivando a Maribor, il lato elettrico della Mercedes diventa protagonista. Quasi 80 km percorsi senza un litro di gasolio sulle statali slovene. La rigenerazione in frenata prolunga l’autonomia. Con 313 CV complessivi e 700 Nm, i sorpassi restano fulminei. A Budapest l’esperienza continua: ricarica veloce, passeggiata serale e poi 90 km reali in elettrico dentro la capitale sul Danubio. Attraversare il Ponte delle Catene senza rumore appare surreale, la guida in città diventa fluida, con assistenti elettronici discreti e telecamere che rendono il cofano trasparente. A Vienna la tecnologia della Mercedes mostra tutta la raffinatezza con il sistema di navigazione intelligente decide quando usare elettrico e termico leggendo la topografia. Comfort totale, sedili ventilati con massaggio, luce ambientale personalizzabile, impianto Burmester capace di trasformare l’abitacolo in un salotto musicale.

Il ritorno tra vigne: costo della nuova Mercedes

Il viaggio di questa Mercedes spettacolare si chiude a Cormons, tra colline e vigneti. La trazione integrale 4MATIC garantisce grip sicuro anche sul bagnato e in uscita di curva. Dopo oltre 2.200 km, il computer di bordo mostra un consumo medio di 4,4 l/100 km. Solo due ricariche elettriche e circa 100 euro di gasolio spesi. L’auto sembra cancellare la fatica, lascia spazio a riflessioni sul futuro. È un’ibrida plug-in che combina efficienza e piacere di guida, unendo due mondi senza rinunce. Il prezzo? La Mercedes-Benz Classe E 300 de 4MATIC All-Terrain parte da 89.222 euro. Con pacchetti come Business, sedili ventilati o impianto Burmester si raggiungono facilmente i 100.000 euro ed la scelta di chi viaggia molto e pretende comfort assoluto, autonomia elettrica in città e consumi ridotti sulle lunghe distanze.