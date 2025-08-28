WhatsApp: spazzati via 6,8 milioni di account truffa

Una delle più grandi piaghe che purtroppo affligge WhatsApp ormai da diverso tempo è rappresentato dalle truppe online, questo fenomeno è andato via via espandendosi nel corso degli anni al punto di diventare un problema tangibile per moltissimi utenti, come se non bastasse negli ultimi anni tutto ciò ha preso corpo in un vero e proprio fenomeno materiale formato dalle cosiddette scam factory, delle piccole città costruite appositamente per portare avanti truffe ai danni degli utenti comuni, al loro interno sono presenti infatti poveri cittadini adescati con l’inganno e poi costretti a lavorare all’interno di queste vere e proprie fabbriche della fraudolenza che sono custodite da scorta armata pronta a sparare a chiunque cerchi di fuggire, questo fenomeno sta particolarmente prendendo piede nell’Asia dell’ovest.

Tutto ciò ovviamente si traduce a livello digitale in tantissimi account fasulli fatti appositamente per ingannare le vittime e portarle a compiere errori che possono costare anche migliaia di euro, a quanto pare però per fortuna d’ora in avanti WhatsApp sarà un posto leggermente più sicuro dal momento che la società tramite un particolare strumento potenziato dall’intelligenza artificiale e ovviamente grazie al lavoro del team dedicato è riuscita ad eliminare ben 6,8 milioni di account fasulli.

Un grande traguardo

Si tratta sicuramente di un obiettivo davvero storico, dal momento che per la prima volta ad aiutare l’essere umano ci ha pensato per l’appunto l’intelligenza artificiale che è riuscita ad individuare determinati pattern Attraverso i quali legger uno schema che permetteva di predire se tale account avrebbe portato avanti attività fraudolente oppure meno, ciò ovviamente ha permesso la rapida rimozione di questi account che non hanno potuto così nuocere a nessuno, è la prima volta che l’intelligenza artificiale riesce a fare una cosa del genere e sicuramente rappresenterà uno strumento prezioso nella lotta a questo fenomeno che ormai da troppo tempo affligge gli utenti senza controllo.