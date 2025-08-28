Honor Magic V Flip 2

Honor ha alzato il sipario sul nuovo Magic V Flip 2, pieghevole a conchiglia che punta a risolvere uno dei limiti storici di questa categoria: l’autonomia. Con una batteria da 5.500 mAh, il dispositivo stabilisce un nuovo riferimento tra i flip, superando nettamente i principali concorrenti sul mercato. Non mancano però scelte destinate a far discutere, soprattutto sul fronte hardware interno.

La batteria più grande nel segmento dei pieghevoli a conchiglia

Il Magic V Flip 2 si distingue per una batteria da 5.500 mAh, un valore che rappresenta un passo avanti considerevole per il formato compatto. Il confronto con i rivali è immediato: si tratta di 1.200 mAh in più rispetto al Galaxy Z Flip7 e di oltre 300 mAh rispetto allo Xiaomi Mix Flip 2, fino a ieri tra i più generosi in termini di capacità.

L’incremento si traduce in un’autonomia potenzialmente superiore, andando a colmare quello che finora era considerato il punto debole di questo tipo di smartphone. Il prezzo da pagare è uno spessore leggermente maggiore, pur rimanendo inferiore a quello del modello di Xiaomi.

Snapdragon 8 Gen 3: scelta conservativa

A far discutere è invece la decisione di equipaggiare il dispositivo con lo Snapdragon 8 Gen 3, SoC presentato nel 2023. Si tratta di un chip di fascia alta, ma non più attuale rispetto alle generazioni più recenti già adottate da altri top di gamma. Dal punto di vista dell’esperienza d’uso, le differenze potrebbero non essere percepite dall’utente medio: le prestazioni restano elevate, con una GPU Adreno 750 capace di gestire gaming e applicazioni pesanti senza problemi. Tuttavia, la scelta di un processore non di ultimissima generazione rischia di ridurre l’appeal per gli appassionati che cercano sempre il meglio disponibile sul mercato.

Display e comparto fotografico di livello

Sul fronte multimediale, Honor ha dotato il Magic V Flip 2 di due schermi OLED. Quello interno misura 6,82 pollici con risoluzione di 2.868 x 1.232 pixel e refresh rate a 120 Hz. All’esterno è presente un display da 4 pollici con 1.200 x 1.092 pixel, anch’esso a 120 Hz, utile per le notifiche e alcune funzioni rapide.

Il comparto fotografico rappresenta un altro punto di forza. La fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica è affiancata da un’ultra-grandangolare da 50 MP con autofocus. A completare il quadro c’è una fotocamera frontale da 50 MP, integrata nello schermo interno. In termini di risoluzione pura, si tratta di una dotazione che supera quella di diversi concorrenti, incluso il Galaxy Z Flip7.

Memoria e ricarica veloce

Le configurazioni disponibili partono da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, arrivando fino a 16 GB e 1 TB nella versione Limited Edition. La batteria da 5.500 mAh supporta la ricarica rapida cablata da 80 W e la ricarica wireless da 50 W, valori che assicurano tempi ridotti per tornare al 100%. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia MagicOS 9.0.1, arricchita da funzioni specifiche per la gestione del form factor pieghevole. Il peso complessivo è di 204 grammi, con spessore di 6,9 mm da aperto e 15,5 mm da chiuso.

Il Magic V Flip 2 è stato lanciato in Cina con un prezzo di partenza di 5.499 yuan (circa 660 euro al cambio) per la versione base e fino a 7.499 yuan (circa 900 euro) per la Limited Edition. Non è ancora chiaro se il modello sarà commercializzato in Europa: la prima generazione non è arrivata ufficialmente, ma la speranza è che Honor scelga di ampliare la distribuzione per offrire più concorrenza in un mercato dominato da Samsung.