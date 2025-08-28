Virginia Tech mostra il movimento autonomo del ghiaccio

In un angolo del campus della Virginia Tech è successo qualcosa che sembra uscito da una storia raccontata per gioco, e invece è pura scienza. Un disco di ghiaccio, appoggiato su una lastra metallica progettata con cura, ha iniziato a muoversi da solo mentre si scioglieva. Nessun filo invisibile, nessun ventilatore piazzato di nascosto: solo acqua, metallo e le leggi della fisica messe in scena come in uno spettacolo teatrale.

“Ghiaccio più veloce della Terra”: quando la fusione crea motori microscopici

A guidare l’esperimento sono stati il professor Jonathan Boreyko e il dottorando Jack Tapocik. L’ispirazione? Un mistero naturale che ha affascinato per decenni: le famose “sailing stones” della Racetrack Playa, in California. Quelle rocce che lasciavano lunghe scie sul terreno piatto del deserto avevano alimentato teorie di ogni tipo, fino a quando, pochi anni fa, si scoprì che a muoverle erano lastre di ghiaccio sottili, che con il vento riuscivano a trascinare massi anche molto pesanti. Boreyko e Tapocik hanno preso quell’idea e l’hanno ribaltata: niente vento, solo il ghiaccio che fonde.

La superficie è stata la vera protagonista. Incisa con minuscoli canali a forma di lisca di pesce, ha permesso all’acqua di scorrere in una direzione precisa. Così il disco non rimaneva fermo in una pozza, ma veniva trascinato come se stesse navigando su un ruscello microscopico. È stato un modo elegante per dimostrare che basta poco per trasformare un processo ordinario in un piccolo motore naturale.

E proprio quando sembrava che la sorpresa fosse finita, ecco il colpo di scena. Con un rivestimento idrorepellente, il ghiaccio sembrava incastrarsi, quasi rifiutandosi di scorrere. Poi, all’improvviso, la tensione accumulata lo liberava di scatto: un vero e proprio effetto fionda, con il disco che schizzava via più veloce di qualunque pietra trascinata dal vento nel deserto californiano. Boreyko, divertito e stupito, lo ha definito senza esitazioni “il ghiaccio più veloce della Terra”.

Dietro questo gioco raffinato non ci sono solo curiosità accademiche. I ricercatori intravedono applicazioni pratiche: superfici che si sbrinano da sole, pannelli che restano puliti senza manutenzione, sistemi per muovere liquidi senza pompe e senza energia esterna. Persino nuove idee per raccogliere energia, sfruttando la fusione come motore.

E così, da un disco che si scioglie, è nata una storia che ci ricorda quanto la scienza sappia sorprendere. Non serve sempre cercare tra le stelle: a volte basta un po’ di ghiaccio, un foglio di metallo e qualcuno che abbia voglia di guardare con occhi curiosi.