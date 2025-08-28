Esselunga MEGA PROMO: lo smartphone che volevi ora ad un prezzo super RIBASSATO

Ad
Approfittate delle offerte di Esselunga su smartphone, elettrodomestici e accessori con sconti unici fino a fine agosto

scritto da Rossella Vitale
Se pensavi che fare la spesa fosse solo infilare prodotti nel carrello, allora non sei mai passato da Esselunga negli ultimi giorni. Qui non si tratta di zucchero o pasta, ma di offerte che fanno saltare di gioia anche i più cauti. Le corsie brillano di possibilità: ci sono gadget tecnologici che non ti lasciano un attimo di tregua e prodotti che, tra uno sconto e un prezzo imbattibile, sembrano avere un piccolo tocco di magia. Non importa se il tuo smartphone inizia a mostrare segni di stanchezza o se il tuo tablet sembra più lento di un bradipo al sole: da Esselunga c’è tutto quello che serve per dare sprint ai tuoi dispositivi.

Un Motorola da urlo in promo solo fino al 31 agosto da Esselunga

Il protagonista indiscusso è il Motorola G83, smartphone con fotocamera frontale da 32 Megapixel, doppia posteriore da 50+8, display da 6,67 pollici e batteria 5.000 mAh a soli 179 euro fino al 31 agosto. Se ami il gaming leggero o lo streaming, con Snapdragon 6s Gen 3 e 8 GB di RAM la velocità è garantita. Ma non è tutto: ci sono accessori tech, cuffie, power bank e tablet che completano l’offerta, tutti con prezzi imbattibili e la qualità che ti aspetti da Esselunga.

Tra un’offerta e l’altra di Esselunga, trovi anche elettrodomestici e accessori che rendono ogni angolo della casa più smart e divertente. La corsa tra le offerte è frenetica, le occasioni durano poco, e ogni prodotto ha il suo momento di gloria. Insomma, da Esselunga anche fare shopping diventa un piccolo evento, un mix di sorpresa, velocità e convenienza, dove il carrello si riempie di sorrisi quasi quanto di articoli a prezzi imbattibili. E se pensi che sia solo tecnologia, aspetta di scoprire tutto il resto: ogni scaffale racconta una storia di sconti e novità che non vorrai perdere.

