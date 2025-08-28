AliExpress, che sorpresa: un notebook Windows costa solo 150 euro

In questi ultimi giorni del mese di Agosto si prospettano grandi possibilità di risparmio per tutti i consumatori che vogliono avere libero accesso alla tecnologia di generazione recente, senza essere costretti a dover versare contributi troppo elevati. Tra le tante occasioni messe effettivamente a disposizione da AliExpress non possiamo non annoverare la presenza di un notebook Windows, in particolar modo parliamo di Bmas S14 Pro, in vendita a circa 150 euro.

Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza di un processore Intel N5000, SoC non di altissima qualità, questo è vero e va sottolineato, ma resta comunque più che valido per la maggior parte degli utilizzi, oltre che essere affiancato da un quantitativo molto valido di RAM (8GB) e di memoria interna (256GB). Il display è da 14 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione di 1920 x 1080 pixel, cornici sufficientemente sottili e dettagli abbastanza definiti. E’ chiaramente un pannello in linea con la fascia di prezzo, non aspettatevi dettagli e qualità superiori al normale, svolge perfettamente il proprio lavoro, senza rallentamenti o difficoltà particolari da segnalare.

Il sistema operativo, come anticipato del resto, è Windows 11, senza personalizzazioni software di alcun tipo. Lo chassis è realizzato in plastica, con una interessante finitura opaca che non trattiene troppo le impronte, risultando inoltre facile da pulire.

AliExpress, ecco lo sconto sul notebook Windows

Come vi abbiamo anticipato del resto, uno degli aspetti più importanti di questo notebook è chiaramente il prezzo finale di vendita: si parte da 504,60 euro e si scende di 354,49 euro, fino ad arrivare ad un valore finale che corrisponde esattamente a soli 150,11 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

La spedizione avviene direttamente dall’interno dell’Unione Europea, il prodotto è disponibile in Germania, con consegna entro 5 giorni lavorativi, completamente gratuita. Coloro che acquisteranno potranno eventualmente effettuare il reso entro 15 giorni.