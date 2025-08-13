Very Mobile lancia un’offerta 5G da 440 Giga a 9,99€ al mese

Very Mobile propone una nuova offerta che punta a combinare un’ampia disponibilità di traffico dati con prezzi competitivi. La promozione prevede 440GB di navigazione in 5G, minuti e SMS illimitati al costo di 9,99€ al mese. È attivabile sia con SIM fisica sia in formato eSIM, con spedizione gratuita e attivazione a 0,99 centesimi per i nuovi clienti provenienti da operatori come Iliad, CoopVoce e Fastweb.

La velocità di connessione dipende dal tipo di offerta scelta. Infatti con le promozioni “full speed” si raggiunge la massima velocità disponibile, mentre le altre opzioni garantiscono fino a 30Mbps in download e upload. La copertura 5G di Very Mobile raggiunge il 97% della popolazione, mentre quella 4G arriva al 99,7%. In più, l’hotspot è incluso gratuitamente, permettendo di condividere i Giga con altri dispositivi.

Very Mobile: nessun costo nascosto e semplice gestione dell’app

Uno dei punti di forza dell’offerta è la totale assenza di costi nascosti. Se si esauriscono i Giga, la navigazione viene bloccata senza addebitare extra. L’utente può riattivare l’offerta in qualsiasi momento dall’app con la funzione “Rinnova ora”, ripartendo immediatamente con un nuovo mese di utilizzo al prezzo abituale.

La gestione della SIM è molto semplice grazie all’app Very, che consente di monitorare consumi, effettuare ricariche manuali o attivare la ricarica automatica per non doversi preoccupare della scadenza mensile. L’offerta include anche servizi gratuiti come “Ti ho cercato”, “RingMe” e hotspot, oltre all’uso in roaming nell’Unione Europea con 12,6GN a disposizione. Per garantire maggiore sicurezza, Very Mobile blocca di default i servizi a pagamento indesiderati, come suonerie o abbonamenti premium, lasciando all’utente la possibilità di abilitarli manualmente. Lo stesso vale per le chiamate internazionali, che restano disattivate fino a esplicita richiesta.

Con una rete capace di offrire copertura quasi totale e condizioni trasparenti, Very Mobile punta a consolidare la propria posizione nel mercato come operatore semplice, economico e affidabile. La nuova offerta rappresenta un’opzione interessante per chi cerca tanti Giga in 5G a un prezzo contenuto, senza vincoli o sorprese in bolletta.