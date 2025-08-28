Nio ES8 porta novità nel lusso elettrico: prezzo shock in Cina

Il debutto del nuovo Nio ES8 a Chengdu ha lasciato il segno. Le dimensioni parlano da sole: 5.280 mm di lunghezza, 2.010 mm di larghezza, 1.800 mm di altezza e un passo imponente di 3.250 mm. La crescita lo proietta nella fascia dei grandi SUV, con spazi degni di un salotto viaggiante. La terza generazione introduce un frontale completamente rinnovato e un ampio frunk anteriore, simbolo di integrazione tecnologica. Il CEO William Li ha esaltato gli interni e il design, ma il vero colpo d’effetto è il nuovo chip Shenjii NX9031, con potenza pari a quattro Nvidia Orin X. Il SUV Nio adotta tre LiDAR, uno sul tetto con portata di 500 metri e due laterali grandangolari da 120° con una visione a 360 gradi che segna un netto distacco dal passato.

Batteria ultraveloce e prestazioni fulminee per una Nio potente

Il SUV Nio nasce sulla piattaforma da 900 volt, con picchi a 925. L’attuale batteria da 100 kWh promette fino a 635 km CLTC, supportata da ricarica 4C. È stato annunciato l’arrivo di una versione da 120 kWh, compatibile con ricarica 5C, capace di un pieno in appena 12 minuti. In alternativa, il cambio batteria dura soltanto 3 minuti. Chi può offrire tanto in così poco tempo? Sul fronte prestazioni, il nuovo ES8 eredita il sistema dual-motor AWD della ET9. La potenza complessiva raggiunge 520 kW (707 CV) e la coppia tocca 700 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene divorato in 3,97 secondi. Secondo Nio, si tratta della miglior accelerazione nella categoria. Un colosso che corre come una sportiva.

Dal Nio Day 2017 la storia dell’ES8 ha segnato l’ascesa del marchio. Oggi la terza generazione cambia tutto, a partire dal prezzo. Con batteria da 100 kWh, il listino parte da 416.000 yuan (49.956 euro), un crollo del 25% rispetto al modello precedente. Con il piano BaaS, la cifra scende a 308.800 yuan (37.082 euro). Gli allestimenti sono tre: Executive Luxury a 6 posti, Executive Luxury a 7 posti e Signature a 6 posti, con prezzi fino a 456.800 yuan (54.857 euro). Le offerte di pre-vendita includono vantaggi agli early adopter, come il deposito da 5.000 yuan che diventa sconto da 10.000 yuan. Il confronto con la Tesla Model Y è inevitabile. Il nuovo Nio ES8 non solo raggiunge la stessa fascia, ma diventa persino più conveniente. È questa la mossa che può riscrivere gli equilibri del mercato elettrico in Cina.