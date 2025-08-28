Starship fermata dai fulmini: SpaceX rinvia ancora il volo storico

C’era grande attesa a Starbase, in Texas. Tutto sembrava pronto, il colosso argentato alto 122 metri era già lì, immobile e silenzioso sulla rampa, come in attesa di un segnale. Doveva essere il decimo volo di Starship, quello che avrebbe permesso a SpaceX di fare un altro passo nel lungo percorso verso lo spazio profondo. E invece, a soli 17 minuti dall’inizio del conto alla rovescia, è arrivata la comunicazione che nessuno voleva leggere: “Stop al lancio per un problema ai sistemi di terra”. Era la sera del 24 agosto, e in pochi istanti l’entusiasmo si è trasformato in un brusco rinvio.

Starbase in stand-by: la maratona di SpaceX verso Marte continua tra stop e ritardi

La data di recupero era già fissata: lunedì 25, stessa ora, stessa rampa. Ma anche stavolta la sorte non è stata dalla parte di Elon Musk e del suo team. Poco dopo l’inizio della finestra utile, infatti, il cielo sopra Starbase ha deciso diversamente. Nuvole a incudine, minacciose e cariche di elettricità, hanno costretto gli ingegneri a fermare tutto. Troppo alto il rischio di fulmini, troppo pericoloso per tentare un lancio. Musk lo ha confermato personalmente sui social: la sicurezza prima di tutto.

Così, quello che doveva essere un decollo storico si è trasformato in un nuovo rinvio. Eppure, chi conosce la filosofia di SpaceX sa bene che ogni stop non è una sconfitta ma parte integrante del processo. La storia di Starship è già costellata di esplosioni spettacolari, veicoli distrutti al rientro e prove finite male. Ma è proprio grazie a questa serie infinita di test, fallimenti e correzioni che Falcon 9 è diventato il razzo più affidabile al mondo. Starship non è diversa: ogni tentativo, riuscito o meno, è un passo avanti.

Il decimo volo avrebbe dovuto verificare le correzioni apportate dopo le difficoltà dei precedenti test. Sarebbe stato un modo per dimostrare che la navetta può non solo raggiungere lo spazio, ma anche tornare indietro senza rompersi. Un traguardo ancora lontano, ma fondamentale per poter pensare a missioni lunari e, un giorno, persino a Marte.

Per ora resta l’attesa. SpaceX ha già fatto sapere che un nuovo tentativo potrebbe avvenire già martedì, con tempi tecnici più brevi visto che i motori non sono mai stati accesi. Intanto, il colosso argentato resta lì, sulla sua rampa texana, pronto a ricordarci che lo spazio non concede scorciatoie. Ogni rinvio è solo un promemoria: conquistare il cielo è una maratona, non una corsa.