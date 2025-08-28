Feder Mobile, arriva la super promo low cost UP 50

L’operatore telefonico virtuale continua a stupire anche durante queste ultime settimane estive. L’operatore ha infatti da poco reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta nota con il nome di Feder Mobile UP 50. Si tratta, come da tradizione dell’operatore, di un’offerta davvero eccezionale e soprattutto a basso costo. Vediamo qui di seguito cosa include.

Feder Mobile, arriva la nuova super offerta low cost Feder Mobile UP 50

In questi ultimi giorni è stata resa disponibile una nuova super offerta dell’operatore telefonico virtuale Feder Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Feder Mobile UP 50. Si tratta di una promozione estremamente conveniente e dal costo per il rinnovo molto basso pari a soli 4,99 euro al mese.

Oltre a questo, con questa offerta gli utenti avranno la possibilità di avere i primi due mesi di rinnovo inclusi. Questo sarà però possibile soltanto per gli utenti che attiveranno la nuova offerta online sul sito ufficiale di Feder Mobile richiedendo la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore telefonico. Al momento dell’attivazione, gli utenti pagheranno quindi un prezzo scontato pari a 9,99 euro al mese. Questo includerà i primi due rinnovi, il costo di attivazione e il costo della scheda sim e della spedizione.

Con questo prezzo estremamente basso, gli utenti potranno avere accesso ogni mese a un ricco bundle. Si avranno infatti a disposizione fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G a una velocità massima pari a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Si avranno inoltre a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 30 sms verso tutti i numeri.

Ricordiamo comunque che questa e anche le altre offerte di Feder Mobile sono disponibili all’attivazione anche nei negozi fisici autorizzati.