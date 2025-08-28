PlayStation Plus Essential: novità gratis in arrivo

Il mondo del gaming si prepara a novità imperdibili. A settembre gli abbonati a PlayStation Plus potranno mettere le mani su tre esperienze ludiche molto diverse tra loro, ma accolte con entusiasmo. La nuova selezione di Sony sembra pensata per offrire varietà e qualità. Ma quali sono i nuovi titoli in arrivo?

PlayStation Plus Essential: ecco le novità attese dagli utenti

Il primo titolo è Psychonauts 2, uscito nel 2021. Diventato rapidamente un punto di riferimento per il genere. Il protagonista è Razputin Aquato, giovane dotato di poteri psichici. Quest’ultimo si unisce all’organizzazione degli Psychonauts, una sorta di agenzia segreta di sensitivi. La trama porta subito il giocatore al cuore di un intrigo, con un capo che mostra comportamenti inquietanti e una spia nascosta da individuare.

Il secondo nome in arrivo è Stardew Valley, divenuto ormai un classico moderno. Pubblicato per la prima volta nel 2016 e insignito del Golden Joystick Breakthrough Award, ha conquistato milioni di giocatori. La proposta è semplice: prendere in mano una fattoria abbandonata e riportarla a nuova vita. L’esperienza diventa così un mix di gestione agricola e vita comunitaria.

Infine, arriva Viewfinder, un titolo che si distingue per originalità e inventiva. Qui l’azione si concentra sulla prospettiva. Il giocatore è dotato di una fotocamera istantanea con cui può scattare immagini e usarle per alterare l’ambiente. Una foto può diventare un ponte per attraversare un vuoto, un passaggio per superare un ostacolo, o persino un modo per ridisegnare lo scenario. Il risultato è un’esperienza che sfida la logica, capace di sorprendere a ogni livello con enigmi complessi e soluzioni che richiedono ingegno e immaginazione.

Dal 2 settembre, dunque, PlayStation Plus regalerà tre viaggi molto diversi, ma tutti degni di attenzione. Non resta che attendere l’inizio del prossimo mese per accedere a tali imperdibili novità. Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati del mondo gaming.