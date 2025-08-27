POCO F7 è quasi in REGALO su Amazon: lo sconto vi farà impazzire

POCO F7 è uno smartphone di fascia media che nasconde specifiche tecniche di altissima qualità, un prodotto che convince sin da subito con un rapporto qualità/prezzo nettamente superiore alla media, e la possibilità comunque di accedere a specifiche (oltre che funzionalità) di qualità assoluta. Il prezzo attuale di vendita, grazie alla promozione Amazon, è fortemente ribassato, facilitando l’acquisto da parte del consumatore stesso.

Disponibile sul mercato da pochissimi mesi, lo smartphone racchiude dimensioni abbastanza elevate, se considerate che comunque ha un peso di 215 grammi, con 163,1 x 77,93 x 8,2 millimetri di spessore e la completa resistenza agli agenti atmosferici. Il display è da 6,83 pollici di diagonale, trattasi di un eccellente AMOLED che raggiunge densità di 447 ppi, con 120Hz di refresh rate e un dettaglio che incanta sin da subito l’utilizzatore medio.

Il processore è quasi un top di gamma, considerando che comunque parliamo di Qualcomm Snapdragon 8s Gen4, octa-core con frequenza di clock a 3,21 GHz, passando per una GPU Adreno 825, ma anche 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (anche se ricordiamo che non è possibile espanderla con microSD).

Poco F7: il prezzo regalo è davvero da urlo

Una spesa davvero ridottissima vi attende su Amazon dove potete acquistare il POCO F7 pagandolo solamente 419 euro, il risparmio è superiore alle aspettative con un rapporto qualità/prezzo favorevole, se considerate che comunque il listino del prodotto sarebbe stato di 599 euro. Per godere dell’offerta, collegatevi subito qui.

Nella parte posteriore del terminale si possono trovare due sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, passando poi per un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, avendo in questo modo la certezza di riuscire a scattare buone istantanee, pagando comunque relativamente poco.