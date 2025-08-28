Amazon Music Unlimited Family: ecco come avere 3 mesi gratis

Amazon ha aperto le porte a una nuova iniziativa pensata per chi ama condividere la musica con amici e familiari. Il piano Music Unlimited Family ora può essere provato senza alcun costo per tre mesi. Tale promozione è valida soltanto per un periodo limitato e riguarda esclusivamente chi non ha mai utilizzato prima il servizio. La scadenza per aderire è fissata al 5 settembre 2025. Data oltre la quale la promozione non sarà più disponibile.

Nuova promo per Amazon Music Unlimited Family

Terminato il trimestre gratuito, l’abbonamento proseguirà in automatico. Il tutto con un costo mensile di 17,99 euro, IVA compresa. A meno che non venga disdetto prima della fine della prova. La cancellazione è semplice e può essere effettuata in qualunque momento, senza penali.

Il tratto distintivo di tale proposta rispetto al piano individuale è la possibilità di utilizzare un solo abbonamento su sei profili separati. Con ascolto in contemporanea su dispositivi diversi. In altre parole, un’intera famiglia, o un gruppo di persone, può beneficiare della stessa libreria musicale mantenendo al tempo stesso la propria indipendenza di ascolto. Ognuno avrà, infatti, il suo spazio personale, con preferenze, playlist e cronologia di riproduzione non condivise con gli altri membri.

Dal punto di vista dei contenuti, Music Unlimited Family offre accesso a un catalogo di oltre cento milioni di brani in alta definizione. Tutti senza interruzioni pubblicitarie. Per chi cerca la massima qualità, più di sette milioni di tracce sono disponibili anche in Ultra HD. Un formato che garantisce dettagli sonori più nitidi e realistici.

E non è tutto. A tale offerta musicale si aggiunge un vantaggio particolare riservato al titolare dell’account. Si tratta della possibilità di scaricare gratuitamente un audiolibro ogni mese. Ciò scegliendo tra una selezione di oltre 350.000 titoli messi a disposizione da Audible.

Sono inoltre presenti playlist curate da esperti, album esclusivi e versioni rimasterizzate disponibili persino in Ultra HD. Tutti i brani possono essere salvati offline per l’ascolto anche senza connessione e la riproduzione è consentita su più dispositivi in simultanea.

L’offerta di Amazon Music riservata ai nuovi clienti, non è cumulabile con altre promozioni e non può essere convertita in denaro.