Amazon Music: nuova opzione per i veri fan

Amazon Music ha introdotto una novità interessante per tutti i suoi utenti. Quest’ultima è stata pensata per trasformare il modo in cui si comprende la propria esperienza musicale. Si tratta di “Insights” ed è una sezione integrata direttamente nell’app. È stata progettata per offrire un’analisi approfondita e costante delle abitudini di ascolto. Non si tratta di un semplice resoconto, ma di uno strumento che accompagna l’utente mese dopo mese. Fornendo una panoramica sempre aggiornata e ricca di dettagli. La funzione è in fase di rilascio a livello globale e sarà disponibile per tutti gli iscritti.

Amazon Music introduce una nuova funzione

Per accedere alla funzione basta aggiornare l’app all’ultima versione disponibili. A tal punto bisogna entrare nella sezione “Libreria” e toccare l’icona di Insights in alto a destra. L’azienda ha già anticipato che il servizio è destinato a crescere. I riepiloghi mensili sono soltanto il primo passo. Nei prossimi mesi arriveranno nuove modalità per celebrare i traguardi musicali e svelare schemi ancora più particolari nel modo in cui ciascuno ascolta la musica.

Alla base di Insights c’è un sistema di “Riepiloghi Mensili”. Quest’ultimo, ogni trenta giorni, fotografa le preferenze musicali dell’utente. All’interno di tale sezione è possibile scoprire quali artisti, canzoni e podcast sono stati maggiormente ascoltati. La struttura non si limita a elencare classifiche. Offre la possibilità di riascoltare subito le canzoni più amate del mese o approfondire il catalogo di un artista con un semplice tocco.

Una caratteristica che aggiunge un elemento di gioco e interazione sociale è quella dei badge “Top Listener”. Tali riconoscimenti vengono assegnati a chi si distingue come ascoltatore particolarmente fedele di un determinato brano, artista o podcast. Il badge, oltre a rappresentare un segno distintivo personale, può essere condiviso facilmente sui social o inviato ad amici. In tal modo, Amazon Music trasforma l’ascolto in un’esperienza anche comunitaria.