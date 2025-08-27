Whatsapp è un posto migliore: rimossi 6,8 milioni di account truffa

WhatsApp Meta AI

Un fenomeno che recentemente si è diffuso su WhatsApp macchia d’olio è quello delle truffe online che ormai da diverso tempo stanno martellando gli utenti che utilizzano la nota applicazione di versasti istantanee, questo fenomeno negli ultimi anni è diventato una vera e propria piaga dal momento che è andato incontro a una diffusione del vero senza precedenti, tutto ciò è legato allo sviluppo di vere e proprie aziende di Truffa soprattutto nell’Asia dell’ovest al punto da assistere alla nascita di vere e proprie Scam Factory, delle aziende formate da decine di dipendenti che hanno l’obiettivo di creare vere e proprie catene di truffa per ingannare le vittime, ovviamente parliamo di dipendenti tenuti lì con la forza addirittura da personale armato.

WhatsApp, leggermente più sicuro

Negli ultimi sei mesi, però l’impegno di WhatsApp è stato decisamente importante in tal senso nel momento che è riuscito a rimuovere la bellezza di 6,8 milioni di account truffaldine presenti all’interno della piattaforma, tutto ciò è stato reso possibile sia grazie all’impegno del team di sicurezza della piattaforma, sia grazie all’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale specifici in grado di prevedere comportamenti illeciti analizzando eventuali schemi ripetuti assimilabili come dannosi, ciò dunque ha permesso l’eliminazione di tutti questi account ritenuti come potenzialmente truffaldini.

Si tratta dunque di un fenomeno decisamente in fase di espansione che va contrastato con tutti gli strumenti attualmente disponibili, tra questi sicuramente spicca l’intelligenza artificiale che permetterebbe di automatizzare in modo importante il processo andando di fatto a renderlo sia più efficiente sia più veloce.

Di conseguenza, d’ora in avanti su WhatsApp sebbene le truffe continueranno a circolare ancora per un po’, qualcuna in meno sicuramente ce ne sarà, il fenomeno purtroppo è ancora molto diffuso e i tempi privi di questo pericolo sono sicuramente ancora molto lontani, ricordiamo per l’appunto la nascita di vere e proprie città dedicate alla truffa che dovranno necessariamente essere smantellate.