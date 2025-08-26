WhatsApp: così vi fregano i soldi con un messaggio e un gruppo

L’applicazione di messaggistica più utilizzata ovunque in tutto il mondo senza nessun dubbio è WhatsApp, la piattaforma tinta di verde da oltre un decennio risulta essere quella preferita dagli utenti grazie alle sue funzionalità decisamente utili e adatte a garantire un’esperienza d’uso senza ombra di dubbio priva di problematiche e fluida, in merito è tutto del team di sviluppo che ormai da anni rilascia aggiornamenti costanti ricche di nuove opzioni.

Questa importante male gli utenti però purtroppo ha trasformato WhatsApp in un elemento decisamente attraente per i truffatori dal momento che questi ultimi sono interessati a tutti gli utenti disponibili sulla piattaforma, per loro infatti WhatsApp rappresenta un vero e proprio buffet di possibili prede facili da raggiungere, poiché collegate tutte tra loro, di conseguenza ormai da diversi anni le truppe su WhatsApp sono diventate un pericolo costante che colpisce un po’ tutti a cadenza regolare.

Questo problema è arrivato anche qui in Italia e oggi vi raccontiamo di una nuova truffa che sta creando decisamente molti problemi anche agli italiani, si tratta di una vecchia conoscenza in arrivo direttamente da Telegram che riesce a essere pericolosa anche su WhatsApp.

Il falso gruppo YouTube

La truffa in questione si presenta alla vittima sotto le mentite spoglie di un gruppo YouTube che permette di guadagnare in modo facile e veloce, la vittima viene aggiunta senza il suo consenso e poi le si propone di guadagnare facilmente svolgendo piccoli compiti come mettere like ad alcuni video su YouTube, una volta fatto i truffatori infatti inviano veramente del denaro in modo da far abbassare la guardia alla vittima per farle credere che sia tutto vero, dopodiché i truffatori propongono al malcapitato di ottenere ancora più soldi chiedendo un bonifico di qualche centinaio di euro per poi prometterglielo restituito, ma moltiplicato più volte, questa falsa promessa è la vera e propria truffa dal momento che quei i soldi sparirebbero in pochi secondi.