Su Teams rinviata una delle funzioni di Copilot: cosa è successo?

Quando Microsoft annunciò che Copilot avrebbe imparato a “leggere” in tempo reale ciò che accade sugli schermi condivisi durante le riunioni su Teams, la notizia fece molto rumore. L’idea di un assistente capace non solo di ascoltare, ma di osservare ed integrare informazioni, sembrava il passo decisivo verso un’era in cui l’intelligenza artificiale diventava parte attiva delle riunioni aziendali. Oggi, però, quel passo è stato rinviato. Non cancellato, ma rinviato di un intero anno: agosto 2026. Nessun grande annuncio, nessuna conferenza stampa, solo un aggiornamento silenzioso nella roadmap di Microsoft 365. Accompagnato da un messaggio di scuse per il ritardo. Un cambio di strategia che lascia intendere più di quanto dica apertamente.

Microsoft rimanda una funzione di Copilot su Teams

Al momento, non sono state rilasciate spiegazioni ufficiali a riguardo. Ma chi segue da vicino le mosse di Redmond non ha dubbi: la privacy pesa come un macigno. Condividere lo schermo in una call di lavoro significa, spesso, aprire finestre su file confidenziali, documenti sensibili, strategie non ancora pubbliche. Finché a guardare sono solo i colleghi, c’è un patto implicito di fiducia; estendere quello sguardo a un algoritmo capace di interpretare ogni dettaglio è tutta un’altra storia.

È importante sottolineare che Microsoft non ha rinunciato a tale tecnologia, anzi. Funzionalità simili sono già in test su Windows 11 con il nome di Copilot Vision. Opzione capace di osservare il desktop e interagire con ciò che appare sullo schermo. Ma c’è una differenza sostanziale tra un utente domestico che chiede aiuto al proprio PC e un’azienda che deve proteggere informazioni strategiche.

Il rinvio sembra quindi un segnale di cautela. La tecnologia è pronta, ma non ancora il contesto in cui dovrebbe essere utilizzata. Forse serve tempo per costruire garanzie, forse per convincere le imprese che quel confine tra assistenza e intrusione può esistere davvero. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni da parte di Microsoft.