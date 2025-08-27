Honor MagicPad 3

Honor amplia la sua offerta internazionale portando sul mercato globale il nuovo MagicPad 3, tablet presentato in Cina a inizio luglio. Il dispositivo è già disponibile nel Regno Unito, dove la casa ha scelto una strategia di lancio aggressiva, con un prezzo competitivo e un pacchetto ricco di accessori.

Strategia di lancio e prezzo

Nel mercato britannico il prezzo di listino del nuovo device di Honor è fissato a 599 sterline, equivalenti a circa 690 euro. Per i primi acquirenti è previsto uno sconto di 100 sterline, che porta la cifra finale a 499 sterline, cioè circa 577 euro. Al prezzo ridotto si aggiunge un bundle di accessori dal valore complessivo vicino alle 300 sterline, che comprende la Magic-Pencil 3 e la Smart Touch Keyboard.

Per ora è disponibile un’unica variante cromatica, in grigio. Non ci sono conferme ufficiali sull’arrivo in Italia, ma il fatto che il precedente MagicPad 2 sia stato commercializzato anche nel nostro Paese lascia pensare a una distribuzione più ampia nei prossimi mesi.

Il cuore dell’esperienza offerta da MagicPad 3 è lo schermo LCD da 13,3 pollici, con risoluzione 3200 x 2136 pixel e frequenza di aggiornamento a 165 Hz. Questa combinazione lo rende adatto sia all’uso multimediale sia al gaming, grazie a un livello di fluidità superiore alla media dei tablet. Il pannello è progettato per ridurre al minimo i riflessi e garantire un’esperienza visiva stabile anche in condizioni di forte luminosità. La scelta di un display di ampie dimensioni si lega alla volontà di offrire uno strumento versatile, che possa sostituire in parte un laptop nell’uso quotidiano.

Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, uno dei chip di fascia alta più recenti. È abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, caratteristiche che collocano il MagicPad 3 tra i tablet più performanti del mercato. La batteria da 12.450 mAh assicura un’autonomia di lunga durata e supporta la ricarica rapida da 66 W. In confezione, però, non è incluso l’alimentatore, scelta ormai comune per molti produttori.

Design e portabilità

Il dispositivo si distingue per un profilo sottile di 5,79 mm e un peso di 595 grammi, valori che lo rendono maneggevole per un tablet con schermo oltre i 13 pollici. Le cornici ridotte e la finitura in metallo completano un design pensato per coniugare leggerezza e robustezza. Il form factor lo rende adatto tanto all’uso domestico quanto alla mobilità, offrendo un compromesso tra la compattezza di un tablet e l’ampiezza tipica di un notebook tradizionale.

Software e intelligenza artificiale

Il sistema operativo è MagicOS 9 basato su Android 15, arricchito da strumenti legati all’intelligenza artificiale. Tra questi spiccano un assistente di scrittura e un generatore di riassunti, pensati per agevolare produttività e studio. Non manca il supporto a Honor Share, la funzione che consente di trasferire file in modo rapido e senza fili tra dispositivi compatibili. L’ecosistema software punta a creare continuità d’uso tra smartphone, tablet e accessori del marchio.

Fotocamere e accessori

Il comparto fotografico prevede una fotocamera frontale da 9 megapixel ottimizzata per videochiamate e una posteriore da 13 megapixel con supporto alle macro. Pur non essendo l’aspetto centrale di un tablet, queste specifiche garantiscono versatilità anche in ambito lavorativo e creativo.

L’offerta di lancio si arricchisce con la Magic-Pencil 3, utile per il disegno digitale e la presa di appunti, e la Smart Touch Keyboard, che trasforma il tablet in una postazione di lavoro completa. L’inclusione di questi accessori senza costi aggiuntivi rafforza la strategia di Honor per attrarre utenti alla ricerca di un dispositivo polivalente.