PosteMobile: la promo per navigare senza spendere troppo

Al giorno d’oggi, usufruire di una promozione che consenta di avere a disposizione, SMS e gigabyte di traffico dati e a dir poco indispensabile dal momento che tutto ciò ci permette di restare connessi con la nostra vita digitale e di svolgere le attività di cui abbiamo bisogno costantemente, dall’effettuare una semplice telefonata fino all’effettuare un’operazione di lavoro on the road.

La scelta dell’offerta dunque rappresenta uno step fondamentale dal momento che quest’ultima deve permettere a chi decide di attivarla di svolgere le proprie attività senza problemi durante tutto l’arco del mese di fatturazione, ecco che la scelta diventa importante tanto quanto l’offerta e quindi analizzerei bene il catalogo disponibili risulta fondamentale, a maggior ragione qui in Italia dal momento che i cataloghi sono davvero tanti e sono veramente variegati di promozioni di vario genere.

Oggi vi portiamo l’offerta garantita dall’operatore poste mobile che consente a chi ne ha bisogno di navigare senza troppe pretese, ma senza spendere cifre importanti, scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Tanti dati ad un prezzo top

L’offerta in questione permette a chi sceglie di attivarla di accedere a 150 GB di traffico dati in connessione 4G ad alta velocità con minuti limitati verso tutti ed SMS verso tutti ad un prezzo di pena 6,99 € al mese, il tutto supporta anche la portabilità del numero e garantisce ovviamente le prestazioni della rete Vodafone a cui Poste si aggancia.

L’offerta in questione ha un costo di attivazione di 10 € a cui poi bisogna aggiungere ulteriori 10 € che valgono come ricarica telefonica e dei quali si può scalare il credito per pagare il primo mese di offerta, quest’ultima può essere attivato direttamente online dal sito ufficiale di poste mobile in pochi semplici clic direttamente da casa, se siete interessati dunque vi basterà recarvi per l’appunto alla pagina dedicata alla promozione.