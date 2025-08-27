AliExpress lancia lo sconto pazzo: Insta360 X5 in un’offerta inedita

Insta360 X5 può essere vostra in questi giorni con un risparmio nettamente superiore al normale, ciò è possibile con l’offerta lanciata da AliExpress, e messa ovviamente a disposizione di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, il rapporto qualità/prezzo è favorevole ed è possibile godere di ottima qualità generale.

Il prodotto di cui vi parliamo è una action camera di ultima generazione, lanciata appunto sul mercato nel mese di Aprile, caratterizzata prima di tutto dalla possibilità di registrare video a 360 gradi, con risoluzione massima in 8K a 30fps, ma comunque perfettamente in grado di scendere anche al 6K e 4K con elevati fps. Le migliorie applicate dal produttore spaziano dall’ergonomia, ancora più piccola e portatile rispetto al passato, passando comunque per una autonomia incrementata, che si estende addirittura fino a 185 minuti di utilizzo continuativo, dipendentemente dall’ausilio di batterie extra (acquistabili a parte).

AliExpress, quanto costa la Insta360 X5

E’ chiaro che essendo un prodotto estremamente recente presenta un prezzo superiore alla media, il suo listino, secondo quanto scritto su AliExpress, si aggira attorno ai 1258,36 euro. Solamente in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter abbracciare uno sconto imperdibile che abbassa la spesa fino ad un minimo di 494,69 euro, ordinandola subito al seguente link.

Coloro che sceglieranno di acquistarla devono comunque sapere essere spedita direttamente dalla Francia, essendo quindi già presente all’interno dell’Unione Europea non si rischia assolutamente di dover pagare dazi doganali di alcun tipo. La spedizione è completamente gratuita, con consegna in tempi molto brevi (circa 5 giorni lavorativi), e possibilità eventuale di effettuare il reso entro 15 giorni dalla ricezione a domicilio (reso incondizionato). La garanzia è sempre di 2 anni e copre tutti i possibili difetti di fabbrica che l’utente potrebbe riscontrare durante le fasi di utilizzo, ricordando che comunque non parliamo di danni accidentali causati dall’utilizzatore stesso.