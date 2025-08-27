Microsoft: fatta chiarezza sui 5 tipi di update per Windows Insider

Risaputo ormai da diverso tempo che tutti gli iscritti al programma Insider di Microsoft riceve in anteprima gli update nel sistema operativo Windows con all’interno nuove funzionalità e cambiamenti che verranno per l’appunto testati e poi in caso di feedback positivi prodotti all’interno del sistema operativo a livello globale, si tratta di una pratica molto comune nei grandi produttori di software dal momento che permette agli utenti di testare in anteprima determinate opzioni e alla società di vedere con sicurezza gli effetti di eventuali cambiamenti aggiuntivi al proprio sistema.

I vari tipi di aggiornamento

Recentemente Microsoft, proprio all’interno del canale Insider ha pubblicato un nuovo documento di supporto all’interno del quale spiega i tipi di aggiornamenti disponibili, facciamo chiarezza e riassumiamo per l’appunto quali sono questi aggiornamenti che la società rilascia per questi particolari utenti.

Iniziamo ovviamente quegli aggiornamenti delle funzionalità, questi aggiornamenti permettono a Microsoft di introdurre nuove funzionalità consentendo agli utenti scritti di testarle e di restituire poi dei feedback sulla qualità e sull’effettiva efficacia di queste nuove opzioni.

Dopodiché abbiamo gli aggiornamenti qualitativi, questi si concentrano principalmente sul miglioramento delle prestazioni e della stabilità di sistema in modo da garantire sempre il funzionamento migliore della combinazione tra hardware e sistema operativo, accanto a questi ultimi poi sono spesso presenti gli aggiornamenti di sicurezza questi invece introducono tutti i cambiamenti legati alla sicurezza del sistema tra cui spiccano sicuramente la risoluzione di eventuali bug all’interno del sistemi di sicurezza.

Per ultimi anche importanza abbiamo gli aggiornamenti dei driver che ovviamente sono necessari per garantire il migliore funzionamento possibile dell’argo installato all’interno del sistema, i driver infatti consentono al sistema operativo di far funzionare eventuali periferiche in modo ottimale e intimo gli aggiornamenti di servicing, i quali invece servono a garantire un perfetto funzionamento di tutta l’infrastruttura alla base di Windows che si occupa di gestire il sistema e anche i vari aggiornamenti.