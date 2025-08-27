Gemini arriva su Android Auto e Google TV

Il percorso di Google verso la diffusione di Gemini entra in una nuova fase. Dopo l’arrivo su smartphone, smartwatch e auricolari, il modello di intelligenza artificiale generativa sarà presto integrato anche su Android Auto e GoogleTV. L’annuncio è arrivato durante l’evento Made by Google dedicato alla serie Pixel 10, quando Rick Osterloh, vicepresidente senior di Google, ha confermato l’espansione prevista per l’autunno. L’indicazione fa pensare ad un debutto tra settembre e dicembre.

Per Google l’ obiettivo da raggiungere è quello di rendere Gemini accessibile ovunque si trovi l’utente. L’assistente AI sarà quindi disponibile non solo su dispositivi mobili ma anche su schermi e sistemi di bordo, trasformandosi in un compagno digitale universale. L’azienda ha definito questa evoluzione come un passo essenziale per consolidare la presenza della propria intelligenza artificiale nel mondo di tutti i giorni.

Le potenzialità di Gemini tra auto e televisori

Le prospettive di utilizzo variano a seconda del dispositivo. In ambito automobilistico, l’integrazione su Android Auto promette di semplificare la guida, migliorando la gestione di mappe, messaggi e comandi vocali. Anche se Google non ha ancora mostrato esempi pratici, l’impiego di un’intelligenza generativa potrebbe rendere l’interazione più naturale, riducendo le distrazioni del conducente.

Su Google TV, invece, Gemini dovrebbe offrire suggerimenti di contenuti più personalizzati e una ricerca più intuitiva. L’assistente potrà proporre film e serie in base alle abitudini di visione, rendendo l’esperienza televisiva più fluida e coinvolgente. In entrambi i casi, l’obiettivo è dimostrare che l’AI non si limita a supportare l’utente ma diventa parte integrante delle sue attività quotidiane.

L’autunno sarà quindi un momento decisivo per capire come Gemini saprà adattarsi a contesti diversi e quali vantaggi concreti offrirà. Google ha ribadito che l’intelligenza artificiale deve puntare, “ovunque tu sia”, all’integrazione totale. Resta da vedere se l’azienda riuscirà a mantenere questa promessa e a convincere utenti e sviluppatori della reale utilità del nuovo assistente.