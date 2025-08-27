Mercedes-AMG, il CONCEPT AMG GT XX stabilisce 25 record

Mercedes-AMG ha presentato al mondo il CONCEPT AMG GT XX, una vettura nata per tracciare il percorso futuro del costruttore tedesco nel settore automotive. Il prototipo è sceso in pista per dimostrare che non si tratta solo di una vettura da esposizione ma di un vero e proprio laboratorio su ruote.

L’obiettivo di Mercedes-AMG è quello di superare incessantemente i limiti dell’ingegneria automobilistica puntando sempre alle massime prestazioni. L’impresa può considerarsi assolutamente riuscita, in quanto la CONCEPT AMG GT XX ha stabilito ben 25 record.

La supercar ha girato sulla leggendaria pista di prova ad alta velocità del Nardò Technical Center, in Salento. I 25 record stabiliti riguardano tutti la lunga distanza di percorrenza, tra cui spicca certamente la distanza di 5.479 chilometri coperta in 24 ore. Si tratta della distanza maggiore mai percorsa da un veicolo elettrico in 24 ore, con un vantaggio di 1.518 chilometri sul precedente primato.

CONCEPT AMG GT XX di Mercedes-AMG ha stabilito 25 record di percorrenza tra cui il giro del mondo in otto giorni

Inoltre, la CONCEPT AMG GT XX è riuscita anche nell’impresa di completare il “giro del mondo in otto giorni”. Prendendo ispirazione dal famoso romanzo di Jules Verne “Il giro del mondo in 80 giorni”, il marchio tedesco ha voluto mettere alla prova la propria vettura elettrica come mai prima d’ora.

Il team ha girato con due vetture sull’anello ad alta velocità di Nardò per coprire il maggior numero possibile di chilometri nel minor tempo possibile. I piloti hanno viaggiato alla velocità costante di 300 km/h fermandosi esclusivamente per ricaricare ad un valore di potenza media di 850 kW. La prova ha visto le supercar sfrecciare per otto giorni senza sosta, fermandosi esclusivamente per il cambio pilota e le necessarie ricariche.

Il traguardo dei 40.075 chilometri è stato ottenuto il 25 agosto 2025, dopo esattamente 7 giorni, 13 ore, 24 minuti e 07 secondi di marcia. Entrambe le CONCEPT AMG GT XX sono riuscite a superare la prova distanziate di appena 25km, pari a circa due giri di pista.