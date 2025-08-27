Qualcomm Dragonwing Q-6690, il SoC pensato per il mondo business

Qualcomm ha presentato il Dragonwing Q-6690, un chipset unico nel suo genere. Si tratta, infatti, del primo processore mobile enterprise al mondo dotato di funzionalità RFID a frequenza ultra-alta (UHF) completamente integrate. In questo modo, il chipset è in grado di analizzare al meglio le informazioni e diventare un punto di svolta soprattutto nei settori retail, logistico e industriali.

Potendo contare su tutti gli strumenti RFID già integrati, i dispositivi basati sul SoC Dragonwing Q-6690 consentiranno di ridurre le dimensioni non dovendo più adottare moduli RFID esterni. Le applicazioni nel mondo business sono molteplici, tra cui la semplificazione dei processi. Basti pensare alle applicazioni contactless incentrati sulla sicurezza ma anche al tracciamento asset, gestione dell’inventario e autenticazione dei prodotti.

Come dichiarato da Art Miller, Vice President e Head of Retail di Qualcomm Technologies: “Il Dragonwing Q-6690 combina RFID integrato, intelligenza artificiale e connettività wireless di nuova generazione in un’unica piattaforma scalabile, progettata per accelerare l’innovazione in settori come retail, logistica e manifattura. Siamo particolarmente entusiasti di collaborare con i retailer che oggi necessitano di piattaforme non solo potenti e connesse, ma anche adattabili alle crescenti aspettative dei clienti: dai chioschi intelligenti e dispositivi portatili fino all’analisi in tempo reale dell’inventario e alle esperienze contactless”.

Il Qualcomm Dragonwing Q-6690 rivoluziona il settore con il primo processore mobile al mondo dotato di RFID a frequenza ultra-alta

L’obiettivo di Qualcomm è quello di offrire la massima versatilità ai propri utenti. Oltre a poter contare sulla tecnologia RFID integrata, il SoC Dragonwing Q-6690 può contare anche sulla connettività avanzata (5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0) e sul supporto dell’Intelligenza Artificiale. In questo modo, sarà possibile connettersi, elaborare e interagire in modo più intelligente e consapevole.

I primi partner che adotteranno la nuova tecnologia saranno aziende leader del settore come Zebra, Honeywell, Urovo, HMD Secure e CipherLab. I nuovi dispositivi basati sull’innovativa piattaforma hardware sono attesi nel corso dei prossimi mesi. Possiamo aspettarci l’arrivo di diverse tipologie di dispositivi, dai dispositivi rugged portatili ai sistemi POS retail fino ai chioschi intelligenti.

La versatilità del SoC Dragonwing Q-6690 offre a tutti i produttori una piattaforma altamente scalabile che può adattarsi a tutte le esigenze. Inoltre, Qualcomm assicura aggiornamenti costanti con funzionalità configurabili via software e aggiornabili da remoto.