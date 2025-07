Nardò Technical Center, Porsche celebra i cinquant’anni del polo d’eccellenza

Il Nardò Technical Center (NTC) compie cinquant’anni e il Gruppo Porsche vuole celebrare questa ricorrenza così importante per il polo d’eccellenza situato nel cuore del Salento. Il centro prove, oggi gestito da Porsche Engineering, è stato inaugurato il primo luglio del 1975 dalla FIAT e da allora si è sempre confermato un punto di riferimento per il settore automotive mondiale.

All’interno del complesso si è curato lo sviluppo di moltissime vetture del Gruppo Volkswagen e non solo. Sin dalla sua fondazione, erano presenti diversi tracciati di test che offrivano diverse configurazioni possibili.

L’obiettivo degli ingegneri era quello di consentire ai produttori di provare su strada le vetture, verificandone la tenuta e la maneggevolezza. A distanza di cinquant’anni, lo scopo del Nardò Technical Center resta lo stesso ma guardando al futuro tecnologico del settore.

Il Nardò Technical Center, oggi di proprietà del Gruppo Porsche, festeggia 50 anni di eccellenza nel settore automotive mondiale

La struttura è stata più volte ammodernata per rispondere alle esigenze del settore automotive. Con l’arrivo del Gruppo Porsche, il NTC diventa centrale nell’ecosistema di sviluppo e test di Porsche Engineering.

Allo stato attuale, all’interno dei 700 ettari di superficie sono presenti infrastrutture all’avanguardia dove effettuare Ricerca e Sviluppo. Inoltre, i test in pista possono essere effettuati su 20 piste dove è possibile valutare anche i sistemi ADAS e non mancano le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Tuttavia, il Nardò Technical Center è certamente famoso per l’iconico anello ad alta velocità. La pista è caratterizzata da un anello della lunghezza di 12.696 m che si estende per un diametro di circa 4 km. Ogni corsia ha una inclinazione diversa, compresa tra il 4% ed il 22,5%, e queste angolazioni consentono di contrastare la forza centrifuga simulano un rettilineo infinito quando si raggiunge la velocità neutra.

Come affermato da Antonio Gratis, Managing Director del Nardò Technical Center: “Siamo onorati di celebrare questo anniversario così significativo e sentiamo una grande responsabilità per ciò che NTC rappresenta. Siamo orgogliosi della sua storia, del contributo che ha dato all’industria e delle tante persone che, nel tempo, lo hanno reso ciò che è, NTC non è soltanto un centro prove: è un luogo in cui tecnologia e visione si incontrano per far progredire la mobilità e dove i prossimi capitoli dell’innovazione stanno già prendendo forma”.