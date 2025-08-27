Gemini Live ora guarda, parla e si integra come mai prima d’ora

Con l’arrivo dei Pixel 10, Google rilancia Gemini Live in una versione ancora più intelligente e coinvolgente. Il nuovo aggiornamento è atteso per il 28 agosto. E segna un punto di svolta nell’evoluzione dell’assistente AI. Non più solo risposte vocali, ma un vero supporto visivo, interattivo e personalizzato. L’uso dell’intelligenza artificiale diventa quindi quotidiano e tangibile. Sia nella gestione delle attività personali che nella risoluzione di problemi in tempo reale.

Gemini Live: un assistente sempre più umano e connesso

Il cuore dell’innovazione sta nella possibilità di condividere la fotocamera o lo schermo del proprio dispositivo. Gemini non si limita a osservare, ma interviene sul display evidenziando elementi utili. Se si sta scegliendo un outfit, ad esempio, può suggerire quali scarpe abbinare. Oppure può indicare l’attrezzo corretto da usare, direttamente sullo schermo. Tutto in modo naturale e senza interrompere le altre attività in corso.

Oltre all’aspetto visivo, Gemini Live migliora anche sul piano della voce. L’aggiornamento introduce toni più realistici e modulazioni personalizzabili. È possibile farlo parlare più lentamente per prendere appunti, oppure scegliere un tono più veloce quando si hanno momenti di fretta. Gli utenti potranno anche optare per accenti diversi, o ascoltare racconti storici narrati da voci “in personaggio”, come Giulio Cesare. Un passo deciso verso una comunicazione più umana e ricca di sfumature emotive.

Non meno importante è l’espansione delle integrazioni con le app Google. Gemini Live dialoga ora in modo più profondo con Calendar, Keep, Tasks e, a breve, anche con Messaggi, Telefono, Orologio e Maps. Questo consente azioni fluide. Cioè si può chiamare un contatto mentre si parla con l’assistente, inviare un messaggio o aggiungere un promemoria senza cambiare schermata. È una visione della tecnologia che supporta l’utente senza interrompere il flusso della giornata.

Il rollout partirà dai dispositivi Pixel 10 e arriverà progressivamente su altri smartphone Android, fino ad approdare anche su iOS. Google punta a rendere Gemini Live il centro nevralgico dell’esperienza mobile, sempre più integrato e indispensabile.