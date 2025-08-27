LG: a IFA 2025 trasforma casa in un’orchestra AI

LG

La prossima fiera della tecnologia degna di interesse sicuramente sarà IFA a Berlino 2025, questa fiera infatti si presenterà come una tra le più combattute di sempre che vedrà al centro degli interessi di tutti i produttori la smart home, questo poiché le tecnologie dedicate alla domotica si stanno evolvendo grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei vari sistemi dedicati alla casa, all’interno di questo contesto un protagonista che sicuramente vorrà fare la sua bella figura è LG, l’azienda coreana infatti ha lanciato una campagna promozionale che sembra risultare davvero interessante e ricca di sorprese, scopriamo di cosa si tratta.

Casa come un’orchestra

Nello specifico, il concetto che ha deciso di lanciare LG è quello di una casa vista come un insieme di componenti di un’orchestra, l’azienda vede i vari elettrodomestici coordinati all’interno della rete domestica e potenziati dall’intelligenza artificiale come elementi di un’orchestra che devono muoversi in maniera sincrona e precisa per garantire il massimo dell’esperienza disponibile all’utente, ecco dunque che come direttore di orchestra viene visto il centro di intelligenza artificiale sviluppato da LG all’interno del proprio programma ThinQ ON, questa è l’idea alla base di LG che dunque vuole vedere un insieme di elettrodomestici perfettamente integrati l’uno con l’altro è all’interno dell’abitazione.

Ovviamente si tratta di un progetto ambizioso che sicuramente prenderà vita nei singoli elettrodomestici che verranno presentati all’interno della fiera e vedrà coinvolti ovviamente televisori, lavatrici e anche altre tipologie di qualsiasi genere, sicuramente gli occhi di tutti saranno legati all’intelligenza artificiale che l’azienda avrà sviluppato per muovere tutti questi prodotti in modo perfettamente sincronizzato e coordinabili direttamente dall’utente, non rimane dunque che attendere per vedere che cosa tirerà fuori LG dal calderone dopo un lungo periodo sicuramente privo di acuti e anzi caratterizzato dal totale abbandono del segmento smartphone dall’azienda sud coreana, non resta che stare a guardare.