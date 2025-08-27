Iliad propone TOP 250 Plus, un’ OFFERTA UNICA !

Iliad continua a distinguersi nel mercato mobile italiano e supera “l’esame” del roaming europeo con un’offerta studiata per chi viaggia. Si chiama TOP 250 Plus e mette sul piatto 25GB extra da utilizzare nei Paesi UE, accompagnati da ben 250GB in 5G sul territorio nazionale. Tutto questo al prezzo di 9,99€ al mese, senza rimodulazioni future.

L’offerta è disponibile per tutti, senza distinzioni tra nuovi clienti e già abbonati, ed è attivabile online fino al 18 settembre 2025. Un pacchetto che posiziona Iliad in netto vantaggio rispetto a diversi concorrenti, ancora fermi a soglie di roaming inferiori ai 10GB, spesso insufficienti per un viaggio di media durata.

Viaggi senza limiti: i vantaggi del pacchetto Iliad

Durante una vacanza in Europa, l’uso quotidiano dello smartphone incide in modo rilevante sul consumo dei dati. Navigazione con Google Maps, condivisione di foto e video sui social, streaming musicale e videochiamate possono esaurire rapidamente i Giga messi a disposizione dalle offerte standard. Secondo le stime, un viaggio di dieci giorni può portare a consumare facilmente 1 Giga al giorno, rendendo i 10GB offerti da molti operatori una soglia ormai inadeguata.

Ecco che quindi Iliad propone una soluzione che elimina le preoccupazioni. 25GB extra validi in UE consentono di affrontare senza limiti una vacanza anche più lunga. A ciò si aggiungono i 250GB disponibili in Italia, che collocano TOP 250 Plus tra le offerte con il miglior rapporto quantità-prezzo.

Come sempre nella filosofia Iliad, il prezzo è bloccato “per sempre”, senza costi nascosti e senza vincoli. L’attivazione è immediata e avviene direttamente dal sito ufficiale, con la possibilità di gestire tutte le funzioni dall’app dedicata. Insomma, con TOP 250 Plus, l’operatore francese conferma la sua strategia: tariffe chiare, grandi quantità di dati e attenzione alle esigenze reali degli utenti, soprattutto di chi viaggia in Europa e vuole restare sempre connesso senza problemi e pensieri.