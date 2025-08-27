Google Maps

Google Maps è molto più di un semplice strumento per orientarsi. L’app, disponibile per Android, iOS e web, viene spesso utilizzata solo per raggiungere un indirizzo o cercare un luogo. In realtà racchiude numerose funzioni che ne ampliano le possibilità, trasformandola in una piattaforma completa per esplorare, pianificare e condividere esperienze.

Immersive View e Street View in 3D

Una delle funzioni più sottovalutate di Google Maps è l’Immersive View, che combina immagini di Street View e foto aeree per ricreare una visuale 3D dei luoghi. Gli utenti possono osservare edifici e punti di interesse da diverse angolazioni, spostandosi nello spazio virtuale. L’opzione permette anche di simulare il passaggio dal giorno alla notte o di verificare l’impatto delle condizioni meteo. È un modo utile per pianificare visite in luoghi sconosciuti o per ritrovare ambienti già esplorati.

Informazioni sull’affollamento in tempo reale

Google Maps offre anche dati sul grado di affollamento di un luogo. Nelle schede di ristoranti, stazioni o attrazioni turistiche è disponibile un grafico che mostra i momenti di maggiore affluenza. Oltre agli orari di punta, il servizio può indicare in tempo reale la presenza di molte persone. In alcune città, lo stesso sistema si applica a autobus e treni, aiutando a decidere quale mezzo utilizzare. Questa funzione permette di gestire meglio i tempi e scegliere con maggiore consapevolezza quando spostarsi.

Navigazione dentro gli edifici

Non tutti sanno che Google Maps consente la navigazione turn-by-turn anche indoor. In centri commerciali e aeroporti selezionati è possibile seguire le indicazioni passo passo per raggiungere un negozio, un gate o un ristorante. L’app mostra anche menù e fasce di prezzo nel caso dei locali. Questo strumento riduce il tempo perso alla ricerca del posto giusto e si rivela particolarmente utile negli scali internazionali di grandi dimensioni, dove orientarsi può risultare complicato.

Cronologia degli spostamenti

La sezione Cronologia di Google Maps registra i movimenti effettuati, creando un diario di viaggio personalizzato. Gli utenti possono visualizzare i percorsi compiuti in una data specifica e recuperare informazioni su ristoranti o luoghi visitati. Pur sollevando dubbi sulla privacy, per chi viaggia spesso la funzione diventa uno strumento pratico per ricostruire itinerari o ripercorrere esperienze passate. L’attivazione richiede un consenso esplicito e i dati restano legati all’account personale.

Local Guide e contributi della community

Google Maps non vive solo di algoritmi. Una parte rilevante del servizio si deve alla community di utenti, che contribuisce con recensioni, foto e segnalazioni. Il programma Local Guide premia chi aggiunge contenuti aggiornati, come variazioni negli orari di apertura o chiusure di attività. Con il tempo si accumulano punti che danno maggiore credibilità al profilo e possono aprire l’accesso a eventi esclusivi. Questa partecipazione rende le informazioni su Maps più precise e utili per tutti.

Condivisione della posizione in tempo reale

Un’altra funzione spesso ignorata è la condivisione della posizione in tempo reale. Permette di mostrare ai propri contatti dove ci si trova per un periodo prestabilito o fino alla disattivazione manuale. È utile per viaggi di gruppo, per garantire sicurezza in spostamenti notturni o semplicemente per facilitare gli incontri. La funzione si attiva dall’avatar dell’account Google e consente di scegliere la durata e i destinatari della condivisione.