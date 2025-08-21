Honor Magic 8 Series: le prime info arrivano dalla certificazione 3C

L’omonima società cinese si sta preparando a lanciare la sua nuova serie Magic 8, che secondo le varie indiscrezioni trapelate online sarà una delle prime a godere del nuovo chip Snapdragon 8 Elite 2, il bilancio potrebbe tra l’altro non essere molto lontano dal momento che le voci ora sono rafforzate dalla comparsa dei prodotti nei database degli enti di certificazione, parliamo nello specifico di due nuovi smartphone honor con i numeri modello BKQAN00 e BKQAN80,i quali hanno ricevuto la certificazione 3C in Cina.

Caratteristiche

Ricevere questa certificazione ha rivelato che entrambi i dispositivi godono del supporto alla ricarica rapida da 90 W, con il secondo modello che sembra supportare solo il sistema di posizionamento BeiDou, Suggerendo di fatto l’assenza di altri sistemi di navigazione satellitare come GPS e Glonass, elemento che suggerisce una possibile introduzione nel solo mercato cinese.

Per il resto, le voci di corridoio parlano di una gamma Magic otto che includerà nello specifico quattro modelli, una variante base, una variante Pro, Una variante mini e una variante ultra, nello specifico la variante base è quella pro avranno display OLED da 6,58 e 6,7 pollici rispettivamente e godranno entrambi del prossimo processore top di gamma della famiglia Qualcomm, per quanto riguarda invece il modello Pro, quest’ultimo dovrebbe avere una batteria da ben 7000 mAh, Il modello mini invece dovrebbe avere un display 6,3 pollici e il processore Dimensity 9500.

Non si sa molto invece in merito il comparto fotografico dal momento che è responsabile della sezione apposita di honor, recentemente spento gli entusiasmi nati da una voce di corridoio che affermava il possibile approdo di un peculiare sistema doppia lente da 200 megapixel, una per il sensore principale è una per il teleobiettivo periscopico, l’uomo infatti ha precisato che l’azienda si concentrerà principalmente per offrire prestazioni bilanciate anziché aggiungere hardware solo per ragioni di marketing, dichiarazioni che non sappiamo se riguarderanno tutti i modelli.