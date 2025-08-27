Spotify e Instagram: audio e Note musicali in tempo reale

Spotify e Instagram si avvicinano ancor più, trasformando il modo in cui condividiamo musica. Da oggi, quando condividi una traccia nelle tue storie su Instagram, chi ti segue potrà vedere un’anteprima audio direttamente nella storia — non serve più uscire dall’app per scoprire la canzone.

Questa anteprima audio si attiva automaticamente quando scegli di condividere un brano da Spotify. Chi guarda può ascoltare un’anteprima, toccare l’adesivo musicale per aprire il brano completo su Spotify, oppure toccare il titolo per visualizzare dettagli, Reels correlati o salvare la traccia nei propri “Liked Songs”.

Note musicali: ascolto condiviso in tempo reale tra Spotify e Instagram

L’integrazione tra le due piattaforme non si ferma alle Stories. Attraverso Instagram Notes, puoi ora mostrare in tempo reale cosa stai ascoltando su Spotify. Al momento della pubblicazione, la tua Note si aggiorna automaticamente al brano attualmente riprodotto — oppure, se non stai ascoltando nulla, mostrerà la traccia che selezionerai entro i successivi 30 minuti. Gli amici possono salvare la canzone o risponderti direttamente da lì.

Inoltre, è possibile condividere qualsiasi brano dalla schermata “Now Playing” di Spotify direttamente nelle Notes, grazie alla nuova voce “Notes” nel menu di condivisione.

Per creator e brand, queste novità significano più tempo di permanenza dentro Instagram e meno passaggi dispersivi. L’anteprima audio nelle Stories riduce l’attrito: chi guarda capisce subito se il brano fa per lui, aumentando salvataggi, follow e clic verso il profilo Spotify. Le Note musicali, invece, rendono l’ascolto un flusso sociale continuo. Si aggiornano con ciò che stai riproducendo e invitano alla conversazione con risposte rapide e reazioni. Non mancano i controlli: puoi scegliere il pubblico delle Note (Amici più stretti o tutti i follower) e decidere se mostrare sempre l’ultimo brano o fissarne uno specifico. Anche per i musicisti emergenti è un booster, più playlist personali che si popolano, più possibilità di viralità senza budget.