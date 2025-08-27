USA vs Cina: la corsa all’IA non si gioca solo a Silicon Valley

Quando si parla di intelligenza artificiale, l’immaginario corre subito agli Stati Uniti: Silicon Valley, startup visionarie, giganti come OpenAI o NVIDIA che macinano record di valore. Eppure, limitarsi a guardare a Occidente rischia di far perdere di vista un dettaglio cruciale: la Cina non è spettatrice, ma concorrente agguerrita, pronta a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Altman contro i miti sui chip: Pechino non resterà indietro

Sam Altman, il volto più noto di OpenAI, non ha usato mezzi termini in un’intervista recente. Secondo lui, credere che i controlli sulle esportazioni di chip possano fermare Pechino è un’illusione. I divieti possono rallentare, creare ostacoli, ma non bloccare del tutto un Paese che ha dalla sua colossi come Baidu, Alibaba, Tencent e ByteDance, oltre a un mercato interno enorme e determinato a non restare indietro.

Negli Stati Uniti, intanto, la narrativa sembra tutta a favore: NVIDIA è diventata la prima società tech a superare i 4.000 miliardi di dollari di valutazione e il lancio di GPT-5 da parte di OpenAI ha catalizzato l’attenzione mondiale. Ma guardando più da vicino, la corsa non è un testa a testa lineare: è fatta di livelli diversi, dalla capacità di costruire modelli fino all’abilità di trasformarli in prodotti di uso quotidiano.

Il simbolo di questa sfida, oggi, ha tre lettere: GPU. In particolare, le H20 di NVIDIA, diventate quasi un oggetto mitologico in Cina. Prima vietate, poi tornate disponibili dopo un accordo politico, rappresentano bene l’ambivalenza di questa competizione. Da un lato gli Stati Uniti temono che finiscano per rafforzare il settore militare cinese; dall’altro, Pechino guarda con sospetto a possibili “porte di servizio” nascoste nei chip americani.

GPU, geopolitica e AI, ecco perché i divieti non fermano la Cina

In tutto questo, il mercato trova sempre la sua strada. Le stime parlano di circa un miliardo di dollari di GPU arrivate comunque in Cina nonostante i divieti, tra contrabbando e vie alternative. Ed è proprio questa realtà, fatta di aggiramenti e velocità, che rende i controlli poco efficaci sul lungo periodo.

Altman stesso lo ha ammesso: se OpenAI non avesse aperto i propri modelli open-source, il panorama globale avrebbe rischiato di basarsi principalmente su quelli cinesi. La mossa di rilasciare due nuovi modelli a ridosso del lancio di GPT-5 è stata quindi anche una risposta a questa pressione.

Alla fine, più che chiedersi chi vincerà, forse bisognerebbe domandarsi se questa corsa potrà mai avere un vero traguardo. Perché tra innovazione, politica e interessi economici, l’intelligenza artificiale sembra destinata a correre sempre più veloce, e nessuno sembra davvero intenzionato a fermarsi.