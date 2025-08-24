Instagram testa Picks

Instagram continua a sperimentare nuove soluzioni per rendere la piattaforma non solo un luogo di condivisione visiva, ma anche uno spazio in cui rafforzare le connessioni personali. L’ultima novità individuata in fase di sviluppo si chiama Picks: una funzionalità ancora interna, che punta a far emergere passioni e preferenze condivise, come film, musica, libri o videogiochi, e stimolare così interazioni più spontanee tra utenti.

Come funziona Picks secondo le prime indiscrezioni

La funzione è stata individuata dall’ingegnere Alessandro Paluzzi, spesso in grado di anticipare le mosse di Meta grazie all’analisi del codice delle versioni non pubbliche delle app. Dai primi screenshot emersi, Picks permetterebbe agli utenti di selezionare e salvare le proprie preferenze personali sotto forma di “Scelte”. Queste verrebbero poi confrontate con quelle dei propri contatti, evidenziando le sovrapposizioni e suggerendo nuovi spunti di conversazione.

In altre parole, se due amici hanno entrambi aggiunto lo stesso film o lo stesso album musicale alle proprie Picks, Instagram lo mostrerà chiaramente, offrendo l’occasione per avviare un dialogo più autentico rispetto al classico like o alla visualizzazione di una Storia.

Una direzione coerente con la strategia di Meta

Meta ha confermato a TechCrunch l’esistenza del progetto, pur precisando che si tratta di una fase puramente interna e non ancora destinata ai test pubblici. La scelta si inserisce in una strategia delineata dallo stesso Adam Mosseri, responsabile di Instagram, che nei mesi scorsi aveva dichiarato di voler raddoppiare l’impegno sulla messaggistica e spingere verso un consumo dei contenuti più interattivo e sociale.

Picks rappresenterebbe dunque un tassello importante di questo percorso, trasformando Instagram da semplice vetrina di immagini e video a piattaforma per condividere interessi e passioni comuni.

Se da un lato l’idea di Picks potrebbe rendere l’esperienza più personale, dall’altro resta il rischio che venga percepita come un ulteriore strato di complessità. Negli ultimi anni, infatti, Instagram ha introdotto numerose novità come Reels, Canali, Note e Mappe, arricchendo l’app di possibilità ma al tempo stesso rendendola meno immediata rispetto alle origini.

Alcuni utenti potrebbero considerare Picks una funzione superflua, soprattutto se integrata in maniera invasiva. Al contrario, se sviluppata con discrezione e realmente utile per scoprire punti in comune con i propri contatti, la funzione potrebbe trasformarsi in un valore aggiunto per la piattaforma.