Microsoft Teams

Una delle frasi più ricorrenti durante le videoriunioni online, quel “Mi sentite?” che accompagna milioni di collegamenti ogni giorno, sta finalmente per diventare un ricordo su Microsoft Teams. La piattaforma di collaborazione di Redmond si prepara infatti a introdurre una funzione tanto semplice quanto attesa: un indicatore visivo del microfono direttamente integrato nell’interfaccia principale.

Feedback immediato sull’audio

La novità, in fase di test nelle versioni Public Preview e Target Release di Microsoft 365, permette di controllare a colpo d’occhio se il microfono sta effettivamente catturando l’audio. Durante una riunione, sull’icona del microfono compariranno delle onde sonore dinamiche, che si muoveranno in base al volume della voce. Un cambiamento che elimina la necessità di aprire i menu delle impostazioni o di disturbare i colleghi con la classica domanda. Con questa soluzione, l’utente avrà sempre la conferma visiva del corretto funzionamento del microfono.

Disponibile su Windows e macOS

L’indicatore sarà disponibile sia nella versione Windows che in quella macOS dell’app. Non richiederà configurazioni particolari: sarà attivo automaticamente nelle chiamate e nelle riunioni, rendendo immediato il controllo dell’input audio. La scelta di collocare il feedback direttamente nella barra dei comandi, accanto all’icona del microfono, punta a ridurre al minimo i passaggi e a rendere l’esperienza di utilizzo più fluida.

Un problema storico di Teams

Finora, l’unico modo per verificare che l’audio fosse effettivamente rilevato era aprire le impostazioni interne di Teams, una procedura che pochi utenti conoscevano o utilizzavano con regolarità. Ciò portava a situazioni di incertezza, soprattutto nelle riunioni più numerose, rallentando le conversazioni e generando frustrazione. Con questo aggiornamento, Teams compie un passo concreto per semplificare la vita agli utenti, portando in primo piano un’informazione che dovrebbe essere sempre accessibile.

In arrivo nelle prossime settimane

Secondo il calendario interno, l’indicatore del microfono verrà rilasciato in maniera graduale nelle prossime settimane. Dopo la fase di test, sarà disponibile per tutti gli utenti della piattaforma, con un rollout progressivo che coprirà l’intera base di installazioni. La novità si inserisce nel percorso di aggiornamenti continui che Microsoft sta portando avanti su Teams. Negli ultimi mesi la piattaforma ha ricevuto miglioramenti alla gestione dei thread, ottimizzazioni delle prestazioni e nuove funzioni di collaborazione integrate con Microsoft 365.