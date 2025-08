Copilot: ecco tutte le novità del chatbot di Microsoft

Non è certamente la prima volta che parliamo di Copilot e, in generale, di intelligenza artificiale. Oggi però vogliamo approfondire in particolare alcuni aspetti che contraddistinguono Copilot da altri strumenti basati sull’AI che ormai sono entrati a far parte della quotidianità degli utenti. Siete tra coloro che giornalmente fanno affidamento all’intelligenza artificiale per risolvere quesiti complessi o per portare a termine un progetto nel minor tempo possibile?

Se la risposta è sì, non potete non conoscere tutte le caratteristiche e novità che rendono Copilot uno degli strumenti AI più completi e, di conseguenza, utili. Come sappiamo, si tratta di una soluzione semplice e rapida, implementata in Microsoft Edge. Una volta effettuato l’accesso al noto browser, l’utente può in pochi secondi interagire con il chatbot dando il via a una conversazione, ma non solo. Scopriamo maggiori informazioni e dettagli in merito a questo innovativo strumento.

Copilot: novità importanti per gli utenti

L’idea dell’azienda, non casualmente, è stata quella di mettere a disposizione degli utenti un chatbot a cui accedere in modo rapido e semplice per risolvere dubbi ma non solo. Non dimentichiamo che Copilot nasce proprio come vero e proprio assistente virtuale che offre diversi modi a cui l’utente può accedere ottenendo l’aiuto dell’AI. Uno degli ultimi aggiornamenti apportati al noto chatbot permette anche di ottenere risultati completamente personalizzati in base all’utente e alla richiesta che viene effettuata. Oltre a ciò, le novità includono una ricerca migliorata e, dunque, più approfondita rispetto al passato. In ambito di novità, non possiamo non parlare di Copilot Podcast, tramite cui è possibile procedere con la creazione di contenuti come podcast completamente personalizzabili. Tutto, naturalmente, grazie al supporto e all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Al fine di offrire il meglio agli utenti, è adesso disponibile anche un assistente virtuale per lo shopping. Il supporto, dunque, riguarda la ricerca di prodotti che avviene in modo mirato in base a cosa desidera l’utente.